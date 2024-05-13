Стивен Эй Смит: «Кевин Дюрэнт в «Финиксе» – это проблема. Он не выглядит счастливым»

Стивен Эй Смит критически оценивает будущее «Санз» с Кевином Дюрэнтом.

«Мы должны принять и его достижения во внимание, но есть другие детали, о которых всем известно. в « » – это проблема. Вы не видите этого, потому что статистика на месте. Но говорят, что Дюрэнт все время недоволен. Что он провел месяц, не общаясь с главным тренером. Говорят, что он не выглядит счастливым в «Финиксе».

Он хочет только играть. Когда начинается матч, все в порядке. Но в том, что касается построения отношений с одноклубниками, создания атмосферы, он живет в своем мире. Его не ненавидят, не презирают, он не делает ничего отрицательного. Он не лицемер, ничего не делает за спинами других людей. Это вообще не в его характере. Но он остается наедине с самим собой.

Это похоже на ситуацию в « » перед уходом. То, что не переносил .

Это происходит за кадром в «Финиксе». Не все, что там происходит. Не все лежит на плечах Кевина Дюрэнта. Но это важная часть.

Поэтому нужно разбить эту группу. Они не «большое трио». Они «большое трио денег». «Большое трио имен».

Я не спекулирую на этой теме. Это известно многим, кто работает в лиге. Мы не концентрировали внимание на этих проблемах по ходу сезона, но ситуация значительно хуже и проблематичнее, чем кажется снаружи», – заявил эксперт ESPN.

«Санз» сменили тренера после проигрыша всухую «Миннесоте» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24 (0-4).