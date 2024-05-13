Стивен Эй Смит: «Кевин Дюрэнт в «Финиксе» – это проблема. Он не выглядит счастливым»
Стивен Эй Смит критически оценивает будущее «Санз» с Кевином Дюрэнтом.
«Мы должны принять Майка Буденхольцера и его достижения во внимание, но есть другие детали, о которых всем известно. Кевин Дюрэнт в «Финиксе» – это проблема. Вы не видите этого, потому что статистика на месте. Но говорят, что Дюрэнт все время недоволен. Что он провел месяц, не общаясь с главным тренером. Говорят, что он не выглядит счастливым в «Финиксе».
Он хочет только играть. Когда начинается матч, все в порядке. Но в том, что касается построения отношений с одноклубниками, создания атмосферы, он живет в своем мире. Его не ненавидят, не презирают, он не делает ничего отрицательного. Он не лицемер, ничего не делает за спинами других людей. Это вообще не в его характере. Но он остается наедине с самим собой.
Это похоже на ситуацию в «Голден Стэйт» перед уходом. То, что не переносил Дрэймонд Грин.
Это происходит за кадром в «Финиксе». Не все, что там происходит. Не все лежит на плечах Кевина Дюрэнта. Но это важная часть.
Поэтому нужно разбить эту группу. Они не «большое трио». Они «большое трио денег». «Большое трио имен».
Я не спекулирую на этой теме. Это известно многим, кто работает в лиге. Мы не концентрировали внимание на этих проблемах по ходу сезона, но ситуация значительно хуже и проблематичнее, чем кажется снаружи», – заявил эксперт ESPN.
«Санз» сменили тренера после проигрыша всухую «Миннесоте» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24 (0-4).
в Голден Стейт плохо(
в Бруклине плохо(
в Финиксе плохо(
в НБА плохо(
в Европе плохо(
в Китае збс!)
Вот, может, разве что в Сиэтле он и был в последний раз счастлив, когда никто от него ничего особенного не требовал, просто можно было играть в баскет и вся жизнь была впереди.
Одно «но». Девка уже не в соку. К сожалению
Проигрыш финала-12, осознание, что придется играть годы рядом с Уэстбруком, что не сильно повышает шансы на гайки, обидный проигрыш финала конфы-16, тяжёлая травма, сантиметровый заступ, шалфейное обострение напарника, и Финикс...
Его счастье, что он оказался в ГСВ, где альтруистичный Карри позаботился о том, чтобы КД по максимуму провел этот недолгий отрезок своей карьеры.
Почему-то уверен, что в будущем, Кевин, именно сезоны 17-18 будет вспоминать с наибольшей теплотой.
В целом в чем тут новость. Дюрант отрабатывает свой контракт. Более чем. Дюрант не доволен ситуацией? А чему тут быть довольным то? Он провел больше всех матчей в сезоне, и единственный в защите играл. Вот то, что Била и Букера все устраивает, вот это скорее пугает.