Стивен Эй Смит: «Кевин Дюрэнт в «Финиксе» – это проблема. Он не выглядит счастливым»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Майк Буденхольцер НБА плей-офф Брэдли Бил Дрэймонд Грин Девин Букер Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит критически оценивает будущее «Санз» с Кевином Дюрэнтом.

«Мы должны принять Майка Буденхольцера и его достижения во внимание, но есть другие детали, о которых всем известно. Кевин Дюрэнт в «Финиксе» – это проблема. Вы не видите этого, потому что статистика на месте. Но говорят, что Дюрэнт все время недоволен. Что он провел месяц, не общаясь с главным тренером. Говорят, что он не выглядит счастливым в «Финиксе».

Он хочет только играть. Когда начинается матч, все в порядке. Но в том, что касается построения отношений с одноклубниками, создания атмосферы, он живет в своем мире. Его не ненавидят, не презирают, он не делает ничего отрицательного. Он не лицемер, ничего не делает за спинами других людей. Это вообще не в его характере. Но он остается наедине с самим собой.

Это похоже на ситуацию в «Голден Стэйт» перед уходом. То, что не переносил Дрэймонд Грин.

Это происходит за кадром в «Финиксе». Не все, что там происходит. Не все лежит на плечах Кевина Дюрэнта. Но это важная часть.

Поэтому нужно разбить эту группу. Они не «большое трио». Они «большое трио денег». «Большое трио имен».

Я не спекулирую на этой теме. Это известно многим, кто работает в лиге. Мы не концентрировали внимание на этих проблемах по ходу сезона, но ситуация значительно хуже и проблематичнее, чем кажется снаружи», – заявил эксперт ESPN.

«Санз» сменили тренера после проигрыша всухую «Миннесоте» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24 (0-4).

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10 комментариев
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Представляю, как Дюрант по вечерам сидит на подоконнике, пьет вино, курит сигареты с ментолом и слушает Максим.
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+2
в Оклахоме плохо(
в Голден Стейт плохо(
в Бруклине плохо(
в Финиксе плохо(
в НБА плохо(
в Европе плохо(
в Китае збс!)
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Кажется, что Дюрэнт является, в какой то степени, заложником своих же талантов.
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Когда в последний раз Кевин Дюрант выглядел счастливым? В Бруклине чудачил Ирвинг, Борода сбежал, ГМа пытались выдавить всей братией, в ГСВ его так за своего и не приняли, и чтобы насолить ему - ещё и чемпионат без него выиграли. В Оклахоме он бегал недовольный без мяча, пока Расти кидался с разбега в толпу защиников или пулял свои средне-дальние кирпичи.
Вот, может, разве что в Сиэтле он и был в последний раз счастлив, когда никто от него ничего особенного не требовал, просто можно было играть в баскет и вся жизнь была впереди.
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Он очень хороший баскетболист, качественный… но не орёл
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Простите, но Дюрант - шо девка на выданье. Не угодишь

Одно «но». Девка уже не в соку. К сожалению
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никогда такого не было и вот опять (с)
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А когда Дюрант был счастлив, в спортивном плане?
Проигрыш финала-12, осознание, что придется играть годы рядом с Уэстбруком, что не сильно повышает шансы на гайки, обидный проигрыш финала конфы-16, тяжёлая травма, сантиметровый заступ, шалфейное обострение напарника, и Финикс...

Его счастье, что он оказался в ГСВ, где альтруистичный Карри позаботился о том, чтобы КД по максимуму провел этот недолгий отрезок своей карьеры.

Почему-то уверен, что в будущем, Кевин, именно сезоны 17-18 будет вспоминать с наибольшей теплотой.
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Ответ Daff Rogers
в Оклахоме плохо( в Голден Стейт плохо( в Бруклине плохо( в Финиксе плохо( в НБА плохо( в Европе плохо( в Китае збс!)
В Оклахоме он не хотел ещё 5 лет играть с Уэстбруком. В ГСВ он отдал все что мог, но после травмы в финале, понимая, что пропустит год-два он решил сменить место. В Бруклине в целом был цирк в организации, но когда все наладилось, и когда они с Ирвингом выдали стрик победный в 20 матчей, организация не продлила и обменяла Ирвинга. Ирвинг сейчас в плей-офф матчи выигрывает.
В целом в чем тут новость. Дюрант отрабатывает свой контракт. Более чем. Дюрант не доволен ситуацией? А чему тут быть довольным то? Он провел больше всех матчей в сезоне, и единственный в защите играл. Вот то, что Била и Букера все устраивает, вот это скорее пугает.
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Ответ Van
Представляю, как Дюрант по вечерам сидит на подоконнике, пьет вино, курит сигареты с ментолом и слушает Максим.
да не, у него там не ментол.
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