Бронни Джеймс реализовал 12 подряд 3-очковых на тренировке во время драфт-комбайна

Теги НБА Баскетбол - видео драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс принимает участие в драфт-комбайне в Чикаго.

Во время открытой тренировки 19-летний баскетболист реализовал 12 подряд 3-очковых.

Комиссия НБА по пригодности в понедельник выдала старшему сыну Леброна Джеймса медицинское разрешение участвовать в драфте и играть в лиге. Сейчас он является одним из участников преддрафтового сбора в Чикаго.

У Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.

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13 комментариев
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Будущий Бен Симмонс
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Ответ umahanov87
Бронни Джеймс не игрок уровня НБА. Это понятно любому. И это с учетом того, что у него, наверное, лучшие тренеры, физио и прочее прочее из того, что в принципе может быть
А братаны Атетокумбо прям уровня НБА по твоему?? Тут расклады другие...
+8
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Великое достижение. Я на тренировках и больше подряд забивал
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+2
Ответ Pierre
Великое достижение. Я на тренировках и больше подряд забивал
Почему не на драфте ?
+1
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+1
Ответ Swhat
Почему не на драфте ?
Так он в nba2k забивает ))
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Если будет стабильная трёшка, есть нормальные перспективы в НБА. Многие писали про недостаток роста, но у него 1.93, это нормально для 1-2 позиции. Вон в NY Бронсон вообще 1.88 и ничего.
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Уникс ждет!
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Малого выберут в этом году !
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Ответ hodor 12
2 часа проведённые папой этого мальчика на первом ряду в Кливленде сегодня, обеспечит ребёнку выбор на драфте от Лалки
а какая связь?
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Ответ Swhat
Почему не на драфте ?
Потому что у него папа не Леброн)
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