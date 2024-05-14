Бронни Джеймс реализовал 12 подряд 3-очковых на тренировке во время драфт-комбайна

Бронни Джеймс принимает участие в драфт-комбайне в Чикаго.

Во время открытой тренировки 19-летний баскетболист реализовал 12 подряд 3-очковых.

Комиссия НБА по пригодности в понедельник выдала старшему сыну Леброна Джеймса медицинское разрешение участвовать в драфте и играть в лиге. Сейчас он является одним из участников преддрафтового сбора в Чикаго.

У Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.