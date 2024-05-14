Митчелл Робинсон перенес вторую за сезон операцию на левом голеностопе

Митчелл Робинсон перенес операцию на голеностопном суставе.

Процедура состоялась в понедельник. Центровой «Никс» будет повторно осмотрен через 6-8 недель.

В декабре перенес операцию на том же голеностопе и пропустил 50 матчей, прежде чем вернуться в состав « » в конце марта. По ходу серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» проблемы возобновились, обследование выявило у баскетболиста стрессовую реакцию.

«Никс» играют с «Пэйсерс» в полуфинале Восточной конференции, счет в серии – 2-2.