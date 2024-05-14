Митчелл Робинсон перенес вторую за сезон операцию на левом голеностопе

Теги травмы Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Митчелл Робинсон Баскетбол

Митчелл Робинсон перенес операцию на голеностопном суставе.

Процедура состоялась в понедельник. Центровой «Никс» будет повторно осмотрен через 6-8 недель.

В декабре Робинсон перенес операцию на том же голеностопе и пропустил 50 матчей, прежде чем вернуться в состав «Нью-Йорка» в конце марта. По ходу серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» проблемы возобновились, обследование выявило у баскетболиста стрессовую реакцию.

«Никс» играют с «Пэйсерс» в полуфинале Восточной конференции, счет в серии – 2-2.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий