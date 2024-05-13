Майк Джеймс: «Фанаты не должны голосовать за символические пятерки Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Олимпиакос Баскония Барселона Ян Веселы Шейн Ларкин Майк Джеймс 1990 Монако Алек Питерс Чима Монеке Баскетбол

Майк Джеймс оказался удивлен составом сборных сезона Евролиги.

«Мне жаль, но фанаты не должны голосовать за символические пятерки Евролиги. Они отдают голоса за свои клубы и любимых игроков. Никто не заставляет их быть беспристрастными, это не их работа. Но я считаю, что их голоса делают составы сборных странными. Впрочем, достойные и сами все знают.

Шейн ЛаркинАнадолу Эфес»), Алек ПитерсОлимпиакос»), Чима Монеке («Баскония»), Ян Веселы («Барселона»). Люди с серьезными заявками. Никого», – написал разыгрывающий «Монако» в сети X.

Майк Джеймс попал в первую пятерку сезона-2023/24 Евролиги.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий