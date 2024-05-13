Майк Джеймс: «Фанаты не должны голосовать за символические пятерки Евролиги»
Майк Джеймс оказался удивлен составом сборных сезона Евролиги.
«Мне жаль, но фанаты не должны голосовать за символические пятерки Евролиги. Они отдают голоса за свои клубы и любимых игроков. Никто не заставляет их быть беспристрастными, это не их работа. Но я считаю, что их голоса делают составы сборных странными. Впрочем, достойные и сами все знают.
Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»), Алек Питерс («Олимпиакос»), Чима Монеке («Баскония»), Ян Веселы («Барселона»). Люди с серьезными заявками. Никого», – написал разыгрывающий «Монако» в сети X.
Майк Джеймс попал в первую пятерку сезона-2023/24 Евролиги.