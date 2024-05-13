Кендрик Перкинс: «Почему Гобер каждый раз получает награду «Лучший защитник» в регуляке, но становится уязвимым местом в плей-офф?»

Теги Кендрик Перкинс Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Аарон Гордон Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Кендрик Перкинс раскритиковал игру Руди Гобера.

«За вычетом Николы Йокича, который показал себя на обеих сторонах площадки и выглядел лучшим баскетболистом в лиге, ключевым игроком матча стал Аарон Гордон. Он доминировал, забросил 100% трехочковых, набрал 27 очков, 7 подборов и 6 передач. И он доминировал в противостоянии с Карлом-Энтони Таунсом и в атаке, и в нападении.

Да, стартовая пятерка «Денвера» прошла многое вместе. Они выиграли титул. Но разве Руди Гобер не лучший защищающийся игрок сезона? Почему каждый раз он получает награду в регулярном чемпионате, но становится уязвимым местом в защите в плей-офф?

Есть определенный уровень силового противостояния, который он должен показывать. Уровень ожиданий от него на площадке. Им нужно понять его позицию. Все начинается с него, как основания защиты у кольца. Если он не будет показывать уровень, не будет доминирующей силой на площадке, серия для «Миннесоты» затянется», – заявил эксперт ESPN.

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16 комментариев
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Гобер поднимает свои команды в топ по игре в обороне — это факт. Йокича в этой лиге некому закрывать — это тоже факт
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Читаю комментарии и смеюсь в голос. Йокич прекрасен, Гобер прекрасен и так как Йокич прекраснее всех в НБА, Гобер ничего не может сделать в защите не только против Йокича, но и против других игроков Денвера. Умора.
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С Финиксом и в первом матче с Денвером Гобер был прекрасен. То что он не справляется с Йокичем.....с ним никто не может справится... В общем, очередной высер от Пёркинса.
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Может потому что регулярный чемпионат и плей-офф это разные турниры? А может потому что раздача индивидуальных наград в командной игре имеет некоторую долю условности?
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Ответ Rick Sorkin
Гобер поднимает свои команды в топ по игре в обороне — это факт. Йокича в этой лиге некому закрывать — это тоже факт
где то в стороне усмехнулся Инопланетянин)
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Ответ dev0
Винить Гобера странновато, учитывая то, что Таунс, кто ваш второй скорер, провалил игру, набрав меньше очков чем Наз Рид
Так говорят про игру в защите, а не в нападении. Что там Гобер бесполезен не секрет
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Ответ vakhtanginho
С Финиксом и в первом матче с Денвером Гобер был прекрасен. То что он не справляется с Йокичем.....с ним никто не может справится... В общем, очередной высер от Пёркинса.
А с Гордоном почему справиться не может? С ним тоже никто не может?
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Гобер в одну каску должен закрывать всю половину своей команды? Отвратительная игра Таунса не вызвала вопросов?
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потому что регулярка это не ПО,там ответственности меньше)
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«Доминировал … в атаке и в нападении», может в защите?)
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Ответ Давид Agabekyan
Так говорят про игру в защите, а не в нападении. Что там Гобер бесполезен не секрет
Винят в том, что он не остановил Йокича в одиночку. Никто этого не делает. Когда Денвер на ходу, нужно попадать свои попытки, а не находить виноватого в вашем защитном центровом хоть и на большом контракте.
Сегодня Миннесота смотрелась нездорово, но при этом могла победить, если бы Таунс свое забил. Вот и все.
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Ответ Rodbert
А когда с дуги как не в себя поливают, тоже Гобер виноват? У них в последней игре всякая дичь залетала и не только у Гордона. Конец 2 и начало 3 четверти это сплошные циркус шоты на любой вкус. Такое бывает, это игра.
так в этом-то и проблема.. что его слабые стороны слишком легко использовать.. так было и в Юте, так и сейчас, если что сейчас нельзя просто в краске стоять, надо и на дуге обороняться будучи центровым
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