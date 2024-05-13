Кендрик Перкинс: «Почему Гобер каждый раз получает награду «Лучший защитник» в регуляке, но становится уязвимым местом в плей-офф?»

Кендрик Перкинс раскритиковал игру Руди Гобера.

«За вычетом , который показал себя на обеих сторонах площадки и выглядел лучшим баскетболистом в лиге, ключевым игроком матча стал . Он доминировал, забросил 100% трехочковых, набрал 27 очков, 7 подборов и 6 передач. И он доминировал в противостоянии с Карлом-Энтони Таунсом и в атаке, и в нападении.

Да, стартовая пятерка « » прошла многое вместе. Они выиграли титул. Но разве не лучший защищающийся игрок сезона? Почему каждый раз он получает награду в регулярном чемпионате, но становится уязвимым местом в защите в плей-офф?

Есть определенный уровень силового противостояния, который он должен показывать. Уровень ожиданий от него на площадке. Им нужно понять его позицию. Все начинается с него, как основания защиты у кольца. Если он не будет показывать уровень, не будет доминирующей силой на площадке, серия для «Миннесоты» затянется», – заявил эксперт ESPN.