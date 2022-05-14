Джа Морэнт отреагировал на подколку Джонатана Куминги после победы «Уорриорз» в серии

в пятницу выиграл у в шестом матче серии на домашней арене со счетом 110:96 и оформил выход в следующий раунд (4-2).

Новичок «Уорриорз» после победы «Уорриорз» в серии подколол соперника в твиттере.

«Whoop That ... 🤪», – написал Куминга.

Эти слова отсылают к фирменной кричалке «Whoop That Trick! Whoop That Trick!» болельщиков «Гризлис».

Лидер «Гризлис» отреагировал.

«Сперва надо заслужить, чтобы что-то писать, пацан 😂😂», – ответил Морэнт.

В переписке с пользователями в той же ветке твиттера самый прогрессирующий игрок НБА пригрозил одному из пользователей убийством.

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