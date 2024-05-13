Чима Монеке: «Те, кто составил эти сборные Евролиги, должны постыдиться»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония Чима Монеке Баскетбол

Чима Монеке отреагировал на новости о составах сборных сезона Евролиги.

«Те, кто составил эти сборные Евролиги, должны постыдиться», – написал 28-летний форвард «Басконии».

Монеке набирал 13,6 очка и 6,6 подбора в среднем в сезоне-2023/24, реализуя 60,5% двухочковых и 35,4% трехочковых бросков.

Форвард не попал в итоговые символические пятерки.

В голосовании участвуют фанаты, представители прессы, главные тренеры и капитаны команд.

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