Чима Монеке: «Те, кто составил эти сборные Евролиги, должны постыдиться»

Чима Монеке отреагировал на новости о составах сборных сезона Евролиги.

«Те, кто составил эти сборные , должны постыдиться», – написал 28-летний форвард «Басконии».

набирал 13,6 очка и 6,6 подбора в среднем в сезоне-2023/24, реализуя 60,5% двухочковых и 35,4% трехочковых бросков.

Форвард не попал в итоговые символические пятерки.

В голосовании участвуют фанаты, представители прессы, главные тренеры и капитаны команд.