Чима Монеке: «Те, кто составил эти сборные Евролиги, должны постыдиться»
Чима Монеке отреагировал на новости о составах сборных сезона Евролиги.
«Те, кто составил эти сборные Евролиги, должны постыдиться», – написал 28-летний форвард «Басконии».
Монеке набирал 13,6 очка и 6,6 подбора в среднем в сезоне-2023/24, реализуя 60,5% двухочковых и 35,4% трехочковых бросков.
Форвард не попал в итоговые символические пятерки.
В голосовании участвуют фанаты, представители прессы, главные тренеры и капитаны команд.