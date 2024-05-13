Лу Уильямс: «Атланте» не нужны молодые таланты»

Лу Уильямс поделился впечатлениями от настроя «Атланты».

«Настроение далеко от перестройки. Им не нужны молодые таланты. Они хотят быть в одной категории с «Индианой», «Никс» и другими клубами, которые выходят на новый уровень со звездами уровня и , которые оба являются участниками Матча всех звезд.

Городу не нужен молодняк. Они хотят обменять свой драфт-пик и получить баскетболистов, которые смогут прийти и помочь выигрывать прямо сейчас», – заключил в подкасте Run It Back.

« » не сумела выйти в плей-офф сезона-2023/24. Клуб неожиданно получил первый выбор на драфте этого года.