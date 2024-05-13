Лу Уильямс: «Атланте» не нужны молодые таланты»

Теги Атланта Лу Уильямс НБА драфт НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Баскетбол

Лу Уильямс поделился впечатлениями от настроя «Атланты».

«Настроение далеко от перестройки. Им не нужны молодые таланты. Они хотят быть в одной категории с «Индианой», «Никс» и другими клубами, которые выходят на новый уровень со звездами уровня Трэя Янга и Деджонте Мюррэя, которые оба являются участниками Матча всех звезд.

Городу не нужен молодняк. Они хотят обменять свой драфт-пик и получить баскетболистов, которые смогут прийти и помочь выигрывать прямо сейчас», – заключил Лу Уильямс в подкасте Run It Back.

«Атланта» не сумела выйти в плей-офф НБА сезона-2023/24. Клуб неожиданно получил первый выбор на драфте этого года.

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3 комментария
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Заголовок - прямо стихи. ))) Не нужны молодые таланты, а нужны немолодые атланты. Для Атланты
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Джимми Батлер)
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Если так, то пусть меняют свой пик.
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