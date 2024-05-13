Маркус Ховард продлил контракт с «Басконией» до 2028 года

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Испании Маркус Ховард Баскетбол

Маркус Ховард останется в «Басконии» до 2028 года.

25-летний разыгрывающий согласился подписать продление контракта с испанским клубом.

Ховард стал лучшим бомбардиром и установил рекорд результативности в сезоне для Евролиги в этом году, набрав 759 очков в 38 матчах.

Защитник набирал 19,5 очка, 1,2 подбора и 1,6 передач в Евролиге и 19,4 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи в чемпионате Испании. «Баскония» закончила выступление в обоих турнирах.

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий