Маркус Ховард продлил контракт с «Басконией» до 2028 года

Маркус Ховард останется в «Басконии» до 2028 года.

25-летний разыгрывающий согласился подписать продление контракта с испанским клубом.

стал лучшим бомбардиром и установил рекорд результативности в сезоне для Евролиги в этом году, набрав 759 очков в 38 матчах.

Защитник набирал 19,5 очка, 1,2 подбора и 1,6 передач в и 19,4 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи в чемпионате Испании. « » закончила выступление в обоих турнирах.