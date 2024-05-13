Маркус Ховард продлил контракт с «Басконией» до 2028 года
Маркус Ховард останется в «Басконии» до 2028 года.
25-летний разыгрывающий согласился подписать продление контракта с испанским клубом.
Ховард стал лучшим бомбардиром и установил рекорд результативности в сезоне для Евролиги в этом году, набрав 759 очков в 38 матчах.
Защитник набирал 19,5 очка, 1,2 подбора и 1,6 передач в Евролиге и 19,4 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи в чемпионате Испании. «Баскония» закончила выступление в обоих турнирах.