Лука Дончич смазал один из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены в 4-м матче с «Тандер»

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич допустил роковой промах с линии в концовке 4-го матча с «Тандер».

Лидер «Далласа» смазал первый из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены. 

Дончич заработал право встать на линию при 94:96, но упустил возможность сравнять счет. «Мэверикс» в итоге уступили 96:100, 2-2.

В последовавшей далее паузе Дончича поддержал одноклубник Кайри Ирвинг. В активе словенца трипл-дабл – 18 очков, 12 подборов и 10 передач при 6 из 20 с игры и 4 из 6 с линии.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ hodor 12
Полуживой и весь поломанный, он рвал жилы и делал даже выше своих сил. Кому надо сказать " спасибо " за проигрыш, так это круглоземельному активисту на всех демонстрациях за права всего чего угодно лишь бы чёрное... Кайри Ирвингу... Тоже мне Гретта Тумберг от баскетбола, ёпть
"Полуживой" - это обычное состояние Дончича в конце четвертой четверти, в регулярке тоже самое было. Физуху надо подтягивать.
+13
-3
+10
Ответ eraser2
Дело в не Дончиче. Когда вся команда мажет такое количество штрафных, победы не будет!
Когда Даллас выигрывает: какой Дончич крутой
Когда Даллас проигрывает: команда плохая
+10
-3
+7
сейчас в комментах узнаем, что бить штрафные ему мешает травма мочки уха
+9
-3
+6
там и фола-то не было))
+7
-2
+5
Лучше бы он штрафные чаще тренировал, а не броски изподвыподверта
+1
-1
0
Лука действительно играет с травмой и ему тяжело. Но это официально самый бесячая звезда лиги. Он ходит пожаловаться судье чаще чем я на работу
+1
-1
0
Ключевое тут скорее не смазанный штрафной, а 6 из 20 с игры
0
0
0
Ответ GLW
сейчас в комментах узнаем, что бить штрафные ему мешает травма мочки уха
И судьи не зафиксировавшие фол ШГА когда Лука бил первый штрафной. Считаю так с Лукой жестко нельзя!
0
0
0
Ответ Илья Петров
И судьи не зафиксировавшие фол ШГА когда Лука бил первый штрафной. Считаю так с Лукой жестко нельзя!
100%, ШГА заложил руки за голову, когда Дончич бросал 1-й штрафной, это фол при любом раскладе
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий