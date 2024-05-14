Лука Дончич смазал один из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены в 4-м матче с «Тандер»

Лука Дончич допустил роковой промах с линии в концовке 4-го матча с «Тандер».

Лидер « » смазал первый из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены.

заработал право встать на линию при 94:96, но упустил возможность сравнять счет. «Мэверикс» в итоге уступили 96:100, 2-2.

В последовавшей далее паузе Дончича поддержал одноклубник . В активе словенца трипл-дабл – 18 очков, 12 подборов и 10 передач при 6 из 20 с игры и 4 из 6 с линии.