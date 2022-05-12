Дрэймонд Грин – о танце под кричалку болельщиков «Гризлис»: «Оценил энергию, которую они привнесли в игру»

Форвард «Уорриорз» объяснил, почему поддержал фирменное скандирование болельщиков «Гризлис» во время разгромного поражения в пятом матче серии плей-офф («-39»).

Грин станцевал и помахал полотенцем под кричалку «Whoop That Trick! Whoop That Trick!».

«Не уважаю людей, которые могут сделать что-то только тогда, когда выигрывают. Или отдают должное болельщикам только во время побед. Мы считаем фаворитом. Это они фаворит пары, понимаете? Нам надрали задницу. Это нормально, такое случается.

Случился разгром. Надо быть готовым принять это, а не прятаться, не уклоняться, не бежать от этой истории. Это принятие. Я оценил то, что сделали болельщики в этот вечер, энергию, которую они привнесли в игру», – заявил Грин.

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