Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Виртус» – «Дертона», «Венеция» встретится с «Реджо-Эмилией»
Сегодня продолжится плей-офф итальянской Серии А.
Во вторых матчах четвертьфинальной стадии «Виртус» примет «Дертону», «Венеция» встретится с «Реджо-Эмилией».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 13 мая, 21.00, «Виртус Арена»
«Виртус» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 13 мая, 21.45, «Palasport Taliercio»
«Реджо-Эмилия» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.