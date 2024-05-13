«Детройт» рассматривает Тима Коннелли в качестве основного кандидата на пост президента по баскетбольным операциям

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«Пистонс» ищут специалиста на должность президента по баскетбольным операциям.

Позиция в клубе не занята с 2018 года. Ключевой целью для «Детройта» на данный момент является глава фронт-офиса «Миннесоты» Тим Коннелли.

Источники в лиге считают, что Коннелли продолжит сотрудничество с «Тимбервулвз» после переговоров по новому контракту с текущим работодателем. Щедрое предложение в районе 15 миллионов долларов в год от «Пистонс» может оказаться достаточным, чтобы переманить специалиста.

«Детройт» рассматривал кандидатуру генерального менеджера «Бакс» Джона Хорста, но не получил разрешение на проведение собеседования.

Среди других имен называются Траджан Лэнгдон из «Нового Орлеана», Деннис Линдсей из «Далласа» и Марк Эверсли из «Чикаго».

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2 комментария
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в третьем абзаце не вижу логики никакой
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
в третьем абзаце не вижу логики никакой
Видимо, речь о том, что Коннелли по кайфу в Миннесоте, он бы никуда не уходил и продолжил развивать команду, но «двадцать (15 миллионов) долларов — это двадцать (15 миллионов) долларов»
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