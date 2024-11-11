Бортолето в «Ф-1», Шварцман в «Индикаре», Перес все еще в «Ред Булл», Леклера сравнили с мочащимся щенком и другие гоночные события недели

Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Бортолето подписан в «Заубер» на сезон-2025 в пару к Хюлькенбергу, Боттас и Чжоу покинут команду . Все составы на сезон-2025 – тут .

2. Шварцман продолжит карьеру в «Индикаре» в составе новой команды «Према».

3. Перес останется в «Ред Булл» в 2025 году благодаря новым спонсорам, утверждает Marca. По информации Autosport, Хорнер выступает за Колапинто в «Ред Булл», Марко – за Лоусона . Кроме того, Франко пытается переманить «Альпин» на место уже подтвержденного Дуэна, а «Ред Булл» отрицает слухи о переходе Сайнса .

4. Хэмилтон проведет остаток сезона за «Мерседес» , несмотря на разговоры о досрочном уходе, заверили источники в команде.

5. Ферстаппен может стать чемпионом уже в Лас-Вегасе – вот условия .

6. Неделя удивительных сравнений: Леклер как «щенок, который мочится на ковер» по версии Култхарда, а у Стролла «интеллект мертвого яйца динозавра» , заявил нидерландский комментатор.

7. Боттас преодолел триатлон Ironman дома – проплыл 3,86 км в бассейне, проехал 180,25 км на велотренажере и пробежал марафон на дорожке.

8. Катарский фонд станет совладельцем «Заубера» / «Ауди», пишет Autosport.

9. Логано стал трехкратным чемпионом NASCAR Cup .

10. «Ламборгини» Квята готовится свернуть программу в WEC после одного сезона.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Решающий этап сезона MotoGP – Гран-при Барселоны (15-17 ноября).

2. Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1» (21-23 ноября).

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