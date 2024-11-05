Хэмилтон проведет остаток сезона за «Мерседес», несмотря на слухи о досрочном уходе (Sky Sports)

Хэмилтон не покинет «Мерседес» досрочно.

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон после Гран-при Сан-Паулу намекнул на то, что этап в Бразилии может стать для него последним в немецкой команде.

С сезона-2025 семикратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Феррари ».

«Если это последний раз, когда мне довелось выступать, жаль – получилось некруто, но я благодарен вам», – сказал Льюис по радио.

Это привело к появлению слухов о том, что Хэмилтон пропустит оставшиеся три уик-энда в 2024 году.

«Мерседес» официально не прокомментировал ситуацию, однако источники Sky Sports в команде не сомневаются, что Льюис выступит в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби .

Канал приводит возможное объяснение слов Хэмилтона: британец мог обращаться к тем членам команды, которые работали в Бразилии , но не поедут на заключительные гонки.

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