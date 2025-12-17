  • Спортс
  • Жак Вильнев о «Макларене»-2007: «Так нельзя поступать с Алонсо. Фернандо озлобился – абсолютно нормальная реакция»


Жак Вильнев о «Макларене»-2007: «Так нельзя поступать с Алонсо. Фернандо озлобился – абсолютно нормальная реакция»

Вильнев обвинил «Макларен» в том, что команда сделала Алонсо злым.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о том, как изменился Фернандо Алонсо после перехода в «Макларен» в 2007 году и поражения от Льюиса Хэмилтона.

«Если помните, Алонсо подписали в команду как двукратного чемпиона мира, и это означало: «Ты наш герой, тот человек, который приходит ради побед».

Внезапно приглашают Льюиса, и весь коллектив [говорит]: «Эй, чемпион он, а не ты». Так нельзя поступать с Алонсо. Он озлобился, стал по-настоящему жестоким. В тот момент его единственной задачей стало то, чтобы Льюис не выиграл титул, а сам он финишировал вторым.

Реакция Алонсо была абсолютно нормальной. Вот где команде был нанесен ущерб – вместо того, чтобы дать Алонсо победить в том году. Это был год Льюиса. Пилоты могли бы финишировать первым и вторым в чемпионате, а не вторым и третьим», – заявил Вильнев в подкасте High Performance.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
