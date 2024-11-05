Гельмут Марко: «Ферстаппен был безупречен, чего не скажешь о Норрисе. Видно, кто настоящий чемпион»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко пожаловался на то, что его подопечного Макса Ферстаппена критиковали в последнее время, а также упомянул соперника из «Макларена» Ландо Норриса после Гран-при Сан-Паулу.
«Распространяли всю эту чушь, а теперь такое.
Макс летел по трассе. Он был безупречен, чего не скажешь о Ландо Норрисе.
Гигантский ли это шаг по пути к титулу? Нет, это уже титул. Видно, кто настоящий чемпион», – заявил Марко в интервью De Telegraaf.
Австриец также рассказал о пари с Джанпьеро Ламбьязе, гоночным инженером Ферстаппена:
«Я поспорил с инженером Макса и поставил на то, что Макс окажется на подиуме. Ламбьязе так не считал. Мы скинулись по сто долларов, но, к сожалению, я поставил только на подиум, не на победу. Макс всегда хочет добиться большего».
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