Гельмут Марко: «Ферстаппен был безупречен, чего не скажешь о Норрисе. Видно, кто настоящий чемпион»

Марко не упустил возможность уколоть Норриса.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко пожаловался на то, что его подопечного Макса Ферстаппена критиковали в последнее время, а также упомянул соперника из «Макларена » Ландо Норриса после Гран-при Сан-Паулу.

«Распространяли всю эту чушь, а теперь такое.

Макс летел по трассе. Он был безупречен, чего не скажешь о Ландо Норрисе.

Гигантский ли это шаг по пути к титулу? Нет, это уже титул. Видно, кто настоящий чемпион», – заявил Марко в интервью De Telegraaf.

Австриец также рассказал о пари с Джанпьеро Ламбьязе, гоночным инженером Ферстаппена:

«Я поспорил с инженером Макса и поставил на то, что Макс окажется на подиуме. Ламбьязе так не считал. Мы скинулись по сто долларов, но, к сожалению, я поставил только на подиум, не на победу. Макс всегда хочет добиться большего».

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