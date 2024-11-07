Эдди Джордан: «Я не видел в Норрисе ничего, позволяющего выступать как Ферстаппен в Бразилии»
Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан критически отозвался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе после Гран-при Сан-Паулу – поворотного этапа в борьбе с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Ландо еще не там, где должен быть. У него не получилось на старте. У него не получилось на рывке с поула к повороту. У него есть скорость, без сомнений. Но ничто во мне не говорит, что в Ландо я видел что-то, позволяющее выступать как Макс в воскресенье. Ничего. Ничего. Прошу прощения, но этого просто нет.
Зимой Ландо нужно долго и упорно смотреть в зеркало и сказать себе: «Если я хочу стать великим чемпионом мира, нужно многому научиться. Я должен пересматривать эти видео о том, что по-настоящему значит быть жестким, суровым и побеждающим».
Прошу прощения, в данный момент у него этого нет. Это факт. Он не претворяет это в победы. Он валял дурака на подиуме. Он валял дурака на старте. Честно – сколько гонок он должен был выиграть в этом году?» – заявил британец в подкасте Formula For Success.
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