«Альпин» пытается переманить Колапинто на место Дуэна (GdS)

Дуэн рискует потерять место в «Альпин» до дебюта в «Ф-1».

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе нацелен на приглашение пилота «Уильямса» Франко Колапинто , утверждает La Gazzetta dello Sport.

Французская команда уже утвердила состав на 2025 год: Пьер Гасли и Джек Дуэн . Однако теперь Бриаторе передумал, и Дуэн – резервный пилот «Альпин » – лишится кокпита, если сделка с Колапинто будет заключена.

У Франко пока нет места на сезон-2025. Ранее стало известно о потенциальном переходе аргентинца в «Ред Булл» в пару к Максу Ферстаппену.

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