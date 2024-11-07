«Альпин» пытается переманить Колапинто на место Дуэна (GdS)
Дуэн рискует потерять место в «Альпин» до дебюта в «Ф-1».
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе нацелен на приглашение пилота «Уильямса» Франко Колапинто, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Французская команда уже утвердила состав на 2025 год: Пьер Гасли и Джек Дуэн. Однако теперь Бриаторе передумал, и Дуэн – резервный пилот «Альпин» – лишится кокпита, если сделка с Колапинто будет заключена.
У Франко пока нет места на сезон-2025. Ранее стало известно о потенциальном переходе аргентинца в «Ред Булл» в пару к Максу Ферстаппену.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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