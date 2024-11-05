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«Алонсо лучше Шумахера и Сенны, величайший наряду с Хэмилтоном, пожалуй». Тарсо Маркеш об экс-напарнике

Первый напарник Алонсо в «Ф-1» поведал о величии испанца.

Тарсо Маркеш, с которым Фернандо Алонсо выступал за «Минарди» в 2001 году, поделился мнением о месте в истории двукратного чемпиона «Формулы-1».

«Я фанат Айртона Сенны, как все бразильцы, в последнее время были легенды вроде Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона, а теперь и Макса Ферстаппена, и очень тяжело сравнивать пилотов разных эпох, но я думаю, что Фернандо столь же хорош или лучше.

Если бы мне пришлось выбрать одного гонщика в свою команду, я бы взял Фернандо. Я считаю, что он был лучше Шумахера, когда они гонялись друг с другом, и – это расстроит бразильцев – я бы сказал, что он лучше и Сенны.

Сенна был потрясающим, талантом от природы, но он допускал больше ошибок, чем Фернандо, это правда. Фернандо сразу же научился, как не только быть быстрым в гонке, но и проводить ее умно – то же я сказал бы о Хэмилтоне.

Фернандо, пожалуй, величайший наряду с Хэмилтоном. Полагаю, Фернандо должен быть на его уровне по количеству титулов – просто у него временами не было нужной машины. Я считаю, он заслуживает большего количества чемпионств. Это потрясающие два титула, однако они не отражают его талант по-настоящему. Он должен был выиграть гораздо больше», – заявил Маркеш об Алонсо, ныне представляющем «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?

Гонка Алонсо – боль, крах и слезы. Просил медиков и доехал ради механиков

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
logoАйртон Сенна
logoМихаэль Шумахер
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
Минарди
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Тарсо Маркеш
logoМакс Ферстаппен
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