В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта

Богатый и талантливый.

Через три дня после завершения эпохального Гран-при Сан-Паулу закрылась последняя вакансия в «Формуле-1» на 2025 год: «Ауди» (пока еще выступающая под названием «Заубер») подписала текущего лидера «Формулы-2» Габриэла Бортолето .

«Невероятный талант» по мнению Алонсо

Решение босса гоночной программы немецкой компании Маттии Бинотто (экс-руководителя «Феррари») взять новичка – смелое, отчасти неожиданное и рискованное, но интересное и многообещающее. Бразилец с первой попытки выиграл «Формулу-3», а теперь (за два этапа до завершения сезона) близок и к титулу в «Ф-2». Менеджер 20-летнего пилота Фернандо Алонсо (да!) высоко ценит подопечного, отмечая при этом умение быстро адаптироваться к новым условиям:

«Все остальные провели по 10-12 тестовых дней в «Ф-1», 20 дней – на испытаниях в «Ф-2», и по сравнению с ними Габриэл вообще чистый новичок. Да, он невероятный талант».

Возможно, Алонсо преувеличивает, но не сильно. Пусть на фоне других успешных ребят в «Ф-2» Бортолето и не выделяется мегаскоростью на быстром круге или феноменальными обгонами, но он собранный и стабильный гонщик без явных слабых мест. А также целеустремленный и трудолюбивый – и продолжает совершенствоваться от гонки к гонке.

Габриэл взял поул на едва знакомой технике на первом же этапе в Бахрейне, а после короткой адаптации к болиду стабильно ехал в группе лидеров в течение всего чемпионата. Очень важная черта – психологическая уверенность при реализации выпадающих шансов: если открывается хоть какая-то возможность по ходу заезда – Бортолето не подводит.

Наиболее сильное впечатление на паддок «Ф-1» бразилец произвел в итальянской Монце, где сумел продраться с последнего места на первое. В те же дни парня заметили общающимся с боссом «Ауди».

Тренд на молодых гонщиков снова актуален

Чтобы попасть в «Формулу-1», мало быть талантливым пилотом с хорошей репутацией – Фелипе Другович и Роберт Шварцман не дадут соврать. Важны спонсоры, экономическая привлекательность родной страны и даже банальное везение, проявляющееся в доступности гонщика прямо сейчас.

Бортолето не было на радарах «Заубера/Ауди» полгода назад – менеджеры команды настраивались на Карлоса Сайнса (тот предпочел «Уильямс»), а затем размышляли о продлении соглашения с Валттери Боттасом. Экс-напарник Хэмилтона в этом году выступал более чем достойно на мертвой технике, но его возраст и требование многолетнего контракта не устроили боссов коллектива. В Штутгарте вообще больше задумываются о 2026-2028 годах, и непонятно – зачем им к этому времени нужны два ветерана. Логичнее взглянуть в сторону молодых талантливых и свободных гонщиков, которых можно и нужно обучать и растить на перспективу.

Впрочем, стремление пополниться свежей кровью – еще и характерная особенность Бинотто. Итальянец предпочитает работать с парнями, у которых впереди как минимум лет 5 выступлений в «Ф-1». Не случайно в «Феррари» Маттиа предоставлял полную поддержку Шарлю Леклеру и при первой же возможности заменил Себастьяна Феттеля на более молодого Сайнса.

Бортолето отчасти повезло и в другом – «Ф-1» уже преодолела период недоверия к неопытным гонщикам. Если первые болиды нового технического регламента (в 2022 году) выглядели капризными, непредсказуемыми и опасными, и справляться с ними было очень сложно, а инженеры не могли помочь спортсменам в полной мере из-за собственных скудных знаний о технике, то к 2024-му картина поменялась: нестабильный граунд-эффект удалось укротить, поведение машин стали лучше понимать, окно настроек расширилось и контролировать болиды смогли даже новички.

Прорыв в принятии молодых пилотов случился после дебюта Олли Бермэна за «Феррари» и выступлений Лиама Лоусона за «Альфа Таури/РБ», а окончательно тренд на подписание пилотов младших серий закрепили Кими Антонелли и особенно Франко Колапинто. Когда вся «Формула-1» увидела, что пилот, не дотягивающий до топ-3 в «Формуле-2», без подготовки может фактически на равных выступать с более опытным (и высоко оцененным) Алексом Албоном – наверняка в головах боссов возник вопрос: «А на что тогда способны лидеры серии?»

Бортолето на самом деле заинтересовал «Ф-1» чуть раньше – и не в последнюю очередь из-за мощного финансового бэкграунда (его отец – владелец ведущих национальных гоночных чемпионатов): еще в конце 2023-го бразильца подхватил «Макларен» и включил в собственную программу развития пилотов. Однако в Уокинге также понимали, что перевести парня в основную команду (даже несмотря на талант и большие деньги) не получится (Ландо Норрис и Оскар Пиастри с долгосрочными контрактами), поэтому не стали препятствовать переговорам Габриэла с Хинвилем.

«Был лишь один вопрос, который мы себе задавали – стоит перевести его в «Формулу-1» напрямую уже в 2025 году или дать время для развития, а переход отложить на 2026 год?» – размышляет Бинотто. – Но в итоге мы видим, что молодые гонщики сразу проявляют себя в «Формуле-1» – и потому я уверен, что Габриэл тоже сможет хорошо выступать с самого начала.

Вопрос был в том, как быстро такой пилот может освоиться и начать проявлять себя? Убежден, что Бортолето справится с самого начала».

Бразилия – большая надежда «Ауди»

Гоночные успехи Колапинто отразились не только на доверии «Ф-1» к молодежи, но и на поведении экономического рынка в Латинской Америке. На родине временного пилота «Уильямса», в Аргентине, начался настоящий бум – отголоски вы наверняка видели в телетрансляции в бразильском Интерлагосе, где фанаты в бело-голубых футболках фактически захватили несколько трибун.

Теперь представьте, каков интерес к большим гонкам в самой Бразилии (еще более крупном рынке, чем Аргентина), которая не видела своего гонщика в «Ф-1» на регулярной основе со времени ухода Фелипе Массы из спорта в 2017 году? Затяжной экономический кризис, возможно, до сих пор преодолен не полностью, но страна отчасти оправилась после суровых ударов 2015-2017 годов и снова заинтересовалась развлечениями. Местные болельщики проявляют очень высокую активность, а спонсоры готовы вкладываться в автоспорт.

К тому же для группы «Фольксваген» (в которую входит и «Ауди») латиноамериканский рынок становится большой надеждой, ведь дела у немецкой компании в последнее время идут очень плохо: экономический спад в Германии, обвал продаж в Китае, трудности с переходом на электромобили, заметное сокращение прибыли… В случае успешного сотрудничества с Бортолето у «Ауди» появится шанс раскрыться в Южной Америке и развернуть неудачно складывающуюся финансовую тенденцию последнего времени.

Кажется, у Габриэла будет достаточно времени, чтобы освоиться и впечатлить «Формулу-1». Если, конечно, «Ауди» начнет по-настоящему заниматься собственной командой в следующем году.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; audi-mediacenter.com