«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024

«Заубер» полностью сменит состав пилотов.

Команда сделала официальное заявление, в котором сообщила о прекращении сотрудничества с Валттери Боттасом и Чжоу Гуаньюй с 2025 года.

Ранее в «Заубере » [с 2025 года команда должна сменить название на «Ауди » и получить заводской статус] договорились о переходе в команду Нико Хюлькенберга . При этом имя его напарника оставалось неизвестным, однако сейчас очень велика вероятность того, что «Заубер» подпишет контракт с лидером сезона в «Формуле-2» – бразильцев Габриэлем Бортолето.

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