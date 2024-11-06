«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024
«Заубер» полностью сменит состав пилотов.
Команда сделала официальное заявление, в котором сообщила о прекращении сотрудничества с Валттери Боттасом и Чжоу Гуаньюй с 2025 года.
Ранее в «Заубере» [с 2025 года команда должна сменить название на «Ауди» и получить заводской статус] договорились о переходе в команду Нико Хюлькенберга. При этом имя его напарника оставалось неизвестным, однако сейчас очень велика вероятность того, что «Заубер» подпишет контракт с лидером сезона в «Формуле-2» – бразильцев Габриэлем Бортолето.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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