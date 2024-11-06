«Гоночный Месси» качает «Ф-1»: Америка покорена! Теперь «Ред Булл» купит его за $20 млн?

«Формулу-1» стремительно захватывает новый «вирус» – Колапинтомания. Это последствия взлета участника молодежной программы «Уильямса» Франко Колапинто: он неожиданно заменил проблемного Логана Сарджента прямо посреди сезона и за пару гонок завоевал любовь Аргентиы и всей Южной, Центральной и, кажется, даже Североной Америк.

Дебютант сезона-2024 стал первым за 23 года аргентинским гонщиком в Гран-при, сходу начал зарабатывать очки и даже получать призы за лучшие обгоны месяца.

Итог – феноменальный взет популятрности! Хотя сравнения с главной гордостью страны – Лионелем Месси – происходили еще во время его первого появления за рулем болида на тестах. Уже тогда арентинские фотографы чуть ли не брали штурмом гараж команды и облепляли его машину.

Сам Франко скромно отвечает: «Очень сложно чувствовать себя как Лео Месси, но иногда я вижу, что [болельщики] сравнивают, и я отвечаю: «Ребята, вы с ума сошли», ведь Месси как бог, и я говорю: «Нельзя меня сравнивать».

Молодой аргентинский гонщик, первый сезон выступающий в «Формуле-1», и правда не может похвастаться карьерными достижениями уровня футбольной легенды и обладателя восьми Золотых мячей, но по популярности не сильно отстает от земляка.

1,5 года назад он собирал деньги на продолжение карьеры через краундфандинг, ранее ездил за российскую команду G-Drive Racing в гонках на выносливость, чтобы хоть немного заработать на жизнь, а теперь уже сравнялся по количеству подписок с аккаунтом «Уильямса» – легендарной для «Формулы-1» команды и обогнал некоторых «ветеранов» серии.

И стал самым упоминаемым пилотом «Формулы-1» в социальных сетях на испанском – бьет всех других звезд. И вообще всех звезд.

Его выступления в «Формуле-1» буквально бустят экономику Аргентины. Только FOX Sports увеличил количество платных подписок на свой сервис со 150 000 до 600 000. А это лишь одна из стриминговых площадок, вещающих гонки.

Колапинто принес дополнительные деньги и своей команде. «Уильямс» обзавелся партнером в лице аргентинской компании-гиганта Mercado Libre, управляющей торговыми площадками, посвященными электронной коммерции и онлайн-аукционами, а также еще одного спонсора Globant – по совместительству партнера и всей гоночной серии. Сделки суммарно оцениваются в 15 млн.

В благодарность команда даже освежила ливрею для двух латиноамериканских этапов: в Мексике и Бразилии.

Любовь к Колапинто в Америке – безумие: песни, пляски, равнение с Месси – всерьез

До Гран-при Бразилии Франко успел провести пару тестовых сессий и 5 Гран-при. До турне по Америкам у него вообще было только 3 этапа – но он уже всех поразил: ездил в темпе сильного напарника Албона или даже быстрее, набрал очки на крайне опасной трассе в Баку (приехал аж 8-м аутсайдерском «Уильямсе»!) и 11-м в сложнейшем Сингапуре... Оглушительный успех для новичка – и Новому свету хватило: уже в Техасе его встречали тысячи фанатов: и мигрантов, и туристов, и местных. А боевое 10-е место на «Трассе Америк» только подхлестнуло Колапинтоманию – Франко моментально превратился в настоящую суперзвезду. Обрадованные аргентинцы запускают автобусы с видео-открытками в поддержку аргентинского пилота.

Ему посвящают шуточные песни: «Ко-ла-пинто! Гоняет за рулем, он из Аргентины. Его дыхание всегда – свежесть мяты. Вижу его в своих снах, когда лежу на подушке. Ко-ла-пинто!»

Восхваляют талант и внезапное появление посреди сезона в рэп-треках.

Франко поддерживает буквально вся Аргентина. От простых болельщиков: «46 миллионов движутся вперед вместе с тобой».

До футбольных команд – например, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что они следя за выступлениями Колапинто и даже немного жертвуют просмотром футбольных матчей: «С нами произошла очень странная вещь. Одновременно с гонками проходил матч и нам пришлось разделить экран – на одной стороне «Формула-1», на другой «Манчестер» – «Ливерпуль»… Я поздравляю Франко, мы гордимся тем, что у нас есть гонщик высшей категории».

Франко ответил: «Футболисты, да, мы с ними на связи. Они поддерживают меня так же сильно, как и другие аргентинские болельщики... Может быть некоторые из них побывают на одной из оставшихся гонок, чтобы просто поболеть, было бы круто. Иметь такую поддержку от атлетов из моей страны – просто замечательно».

Перед Гран-при Сан-Паулу сборная Аргентины вновь напомнила о своей любви к Франко мотивирующим коллажом с подписью: «Ты поддерживаешь нас. Мы поддерживаем тебя @ФранкоКолапинто».

Даже дети теперь бегают по улицам в футболках с именем Франко Колапинто.

Толпы фанатов окружают Франко на каждом этапе сезона: от дебютного уик-энда в Италии.

До США и Мексики.

Своего апогея Колапинтомания достигла в Бразилии. Все дело в том, что Гран-при Сан-Паулу – ближайший этап к родной для Франко Аргентине. Тысячи аргентинских фанатов отправились в путешествие, чтобы поддержать своего гонщика.

По словам Кима Иллмана (постоянного фотографа «Ф-1») все регулярные и чартерные рейсы, следующие из Буэнос-Айреса в Сан-Паулу были забронированы. В дополнение к ним по направлению Буэнос-Айрес – Сан-Паулу следовало 50 заполненных автобусов. А это ни много ни мало 30-часовое путешествие. И не будем забывать, что столица Аргентины не единственный город с прямым авиасообщением с Сан-Паулу.

В результате аргентинского «нашествия» бело-голубые флаги и футболки мелькали на трибунах «Интерлагоса» даже чаще местных зелено-желтых.

Аргентинских болельщиков не напугал даже ливень.

Молодой пилот очаровал всех своей харизмой за пределами трассы.

Причем речь о популярность не только на родине – Франко расколол реально всю Америку! Его даже приглашают на съемки в мексиканский Forbes – прямо на обложку специального издания.

Хоть от сравнений с Месси Колапинто отнекивается, в интервью журналу пилот все же отметил, какого масштабного признания добился на родине: «Я знаю, что аргентинцы так сильно наслаждаются тем, что у нас есть гонщик в «Ф-1». Они видят, что я хорошо справляюсь и радуются моим успехам так же сильно, как и я сам. Мы радуемся вместе. У меня такое чувство, что мы со всеми аргентинцами – одна команда, они мотивируют меня. То, чего мы смогли добиться – и их заслуга.

Я рад, что события, происходящие в этом сезоне, делают их счастливыми. Я счастлив наблюдать за этим... Наблюдать за тем, какое количество поддержки я получаю из Аргентины – нечто невероятное, нечто, чем далеко не каждый пилот может похвастаться. Такого безумного количества поддержки гонщика от родной страны больше не встретишь во всем автоспорте».

Еще бы: отчасти так и есть! Ведь во многом именно благодаря национальному вниманию он вообще сумел привлечь такое количество спонсоров, чтобы получить дополнительное преимущество в сражении за место в «Ф-1».

И компании, и сама серия очень котируют латиноамериканскую публику: она очень велика в странах всей Латинской Америки и в том числе вроде Мексики, Аргентины и Бразилии, а также занимает первые места в мире по времени в соцсетях – это вообще крупнейшие рынки по этому показателю. Оттуда и такая вовлеченность во все соцактивности, связанное с Франко и «Ф-1» – очень легко продвигаться, представляться и создавать мощное позитивное движение по всему миру, а не только на паре основных крупных рынках!

Потому тот же Globant подписался сразу со всей «Ф-1», а глава мексиканского телекоммуникационного конгломерата Telmex-Telcel не исключил поддержки и Колапинто в будущем при случае. Многолетний спонсор Переса и нынешний партнер «Ред Булл», между прочим!

В чем же секрет Колапинто?

Конечно, прежде всего в скорости и моментальном бусте команды: оказалось, крайне адаптивный Франко из-за скорых пересаживаний в разную технику научился быстро ее разбираться и понимать, и хорошо поднаторел в настройках – Алекс Албон даже предпочел его линию на Гран-при США. До повышения Колапинто «Уильямс» страдал от попыток хоть как-то выжать скорость из Сарджента, тратя время на обустройство машины вокруг американца, а №43 сходу сам начал приносить пользу – ведь оказался настоящим техногиком с кучей полезных привычек, подрезанных у инженера, в серье которого он жил после переезда в Европу для занятия автоспортом.

За неожиданное мастерство №43 получил сравнения уже не со звездой футбола, а с действующим чемпионом «Формулы-1»: «У нас есть выдающийся пилот. Он – аргентинский Ферстаппен», – заявил его соотечественник бывший пилот «Ф-1» Мигель Анхель Герра.

«За три гонки он совершил меньше ошибок, чем Карлос Сайнс, Алекс Албон, Шарль Леклер или Чеко Перес, которые выглядят, как новички. Франко выступает на уровне опытного гонщика», – считает Герра.

Франко так же получил признание от своего кумира – семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона уже после второй гонки в карьере: «Не помню имя парня из «Уильямса»… (после подсказки) Колапинто – да, он выступил прекрасно», – заявил пилот «Мерседеса» после финиша Гран-при Азербайджана.

Но главное – все хотят, чтобы Франко никогда не менялся: даже колумнисты изданий вроде Autosport, которые давно общаются с парнем в паддоке .

Секрет успеха юного аргентинца в простоте и человечности. Рекламодатели отмечают: «Все, что связано с Франко Колапинто, вызывает у покупателей позитивные эмоции. Его талант и харизма делают его кем-то близким для других людей... Франко как профессионал – пример страсти, преданности делу и ответственности».

Он любит фастфуд и расстраивается, что теперь не может спокойно перекусить: «Я не ощущаю себя героем. Я все тот же, каким был... И не просто три месяца, а два года назад, когда никто не знал обо мне. А теперь каждый останавливает меня...

Мне бы просто хотелось съесть в Маке бургер с большим количеством сыра. Но я не могу. Все начинают фотографировать меня. Приходится быть более осторожным, и я работаю над этим».

Жалуется на цены на официальный командный мерч и призывает отказаться от его покупки в интервью по национальному ТВ на испанском: «Я надеюсь, что люди не станут тратить последние деньги на такую ерунду. «Уильямс» устанавливает на это [мерч] такие цены, что даже Криштиану Роналду не сможет расплатиться. Но люди все равно его покупают, а потом им по два месяца приходится есть один рис. Просто покупайте неофициальные вещи, они дешевле».

Для небогатой и страдающей от грандиозной инфляции Аргентины это звучит как «Вот он, наш герой!»

У него нет собственной машины – пилот «Формулы-1» пользуется Uber. Причем и на такси его пришлось уговаривать: по рассказам нынешнего гоночного инженера парня Гаэтана Хего, даже после повышения на роль боевого гонщика он продолжал приезжать на базу на автобусе! Команда месяц требовала, чтобы он перестал терять на это время и лучше бы уделил его работе со спонсорами или дополнительному времени на заводе – и только тогда он сдался и пересел на Uber.

«За несколько недель до подписания договора, завирусилось интервью Франко, где он говорит, что у него нет собственной машины, что он использует Uber для передвижений. Весь мир был удивлен услышать подобное заявление от топового пилота. Но для нас это лишь стало поводом для гордости, мы решили, что должны поддержать его, – рассказала директор Uber по маркетингу Мариана Мунтц.

И предложила пилоту «Уильямса» сотрудничество, в результате которого все доступные машины в аргентинской версии приложения теперь отражаются в виде гоночных болидов.

Теперь за него торгуется «Ред Булл» – «Уильямс» хочет $20 млн

Колапинто так расшатал «Ф-1», что даже скупой на коплименты советник «Ред Булл» Гельмута Марко отметил талант дебютанта и выдал редчайший комплимент: «Я могу сказать, что в будущем он определенно станет кем, вырастет в хорошего гонщика. То, что он продемонстрировал на этапах в Баку и Сингапуре, было очень и очень неплохим выступлением».

Кроме того, по паддоку поползли слухи о том, что боссы «Ред Булл» мечтают заполучить Колапинто в качестве боевого пилота в одну из своих команд. И стоит отметить, что речь идет не о младшем коллективе «РБ»: по последним инсайдам, Кристиан Хорнер и Гельмут Марко предлагают Франко занять место напарника Ферстаппена.

По информации Джека Плоя, комментатора «Формулы-1» на нидерландском телевидении, «Ред Булл» готов выкупить у «Уильямса» контракт Колапинто за $20 млн.

Кристиан Хорнер подтвердил свой интерес к пилоту в интервью: «Мы считаем Колапинто интересным гонщиком. Удивительно, но в «Формуле-1» он выступает намного лучше, чем можно было предположить на основе его результатов в «Формуле-2». И я был бы плохим руководителем команды, если бы не поинтересовался насчет его доступности».

А затем устроил целый перфоманс, засветившись выходящим из моторхоума «Уильямса».

Босс английского коллектива Джеймс Воулз поспешил заверить, что причина визита была далеко не деловая: «Мы недавно подписали нового спонсора – договорились с брендом производителя кофе Reviver (входит в потфорио Mercado Libre), Кристиану хотелось попробовать».

Казалось бы, слухи звучат как бред – ведь у Переса такая же аудитория и контракт на 2 года, а «Уильямс» уже укомплектовался Сайнсом и вообще не в праве выставлять требования. Но здесь как раз вступают нюансы работы со спонсорами: английская команда подписывала Колапинто именно на долгий срок с прицелом реализации его маркетингового потенциала, и потому теперь в своем праве требовать с заинтересованных лиц что угодно.

Перес же явно продолжает проваливаться – раньше его не могли поменять из-за потенциальной потери крупнейшего американского рынка для

«Ред Булл», конгломерата Telmex-Telcel и отсутствия внятного быстрого кандидата в любую из команд на замену.

Теперь же с повышением впечатляющего Лиама Лоусона и взрывом имени Колапинто обе проблемы фактически решаются – и мексиканские партнеры, и рынок, и фанбаза сохраняются, и результаты вряд ли станут хуже (потому что куда уже?!), и даже мексиканская сторона вроде бы не против.

А $20 млн с лихвой компенсируют как раз потенциальные аргентинские партнеры – если они заплатили 15 млн «Уильямсу», сколько же они согласятся вывалить за возможность поработать с чемпионами и запустить карьеру национального героя?

Звезда Колапинто взошла крайне метко. Ближайшее межсезонье будет жарким.

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Фото/видео: x.com/F1 ; x.com/AFASeleccionEN ; instagram.com/williamsracing ; x.com/SkySportsF1 ; tiktok.com/@verydirtyair ; instagram.com/francolapinto ; x.com/lujan1989_ ; youtube.com/LoopieRaps ; x.com/juannadaya ; x.com/Colapinto_news ; x.com/labandadesaes ; x.com/Celulosa_ARG ; x.com/elgraficoweb ; x.com/SC_ESPN ; x.com/F1 ; youtube.com/@WilliamsF1TV