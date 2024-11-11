Логано стал трехкратным чемпионом NASCAR Cup

Джоуи Логано одержал победу в заключительной гонке сезона NASCAR Cup сезона-2024 и вернул себе чемпионский титул.

На «овале» в Финиксе 34-летний американец вышел в лидеры на заключительном рестарте и на финише опередил напарника по «Пенске » и конкурента в борьбе за титул Райана Блэйни на 0,33 секунды. Уильям Байрон, также пробившийся в четвертку финалистов, завершил заезд третьим, Тайлер Реддик – шестым.

Чемпионство стало для Логано третьим – ранее Джоуи побеждал в 2018 и 2022 годах. Гонщик делит пятую строчку по титулованности в истории NASCAR после Ричарда Петти , Дейла Эрнхардта-старшего, Джимми Джонсона (все – по семь) и Джеффа Гордона (четыре).

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