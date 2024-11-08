Хорнер хочет видеть Колапинто напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Марко выступает за кандидатуру Лоусона (Autosport)

В руководстве «Ред Булл» не сошлись во мнении по составу пилотов.

По информации Autosport, команда «Ред Булл» продолжает переговоры с «Уильямсом» и хочет завершить сделку по переходу Франко Колапинто.

При этом в руководстве «Ред Булл» мнения о составах обеих команд («Ред Булл» и «РБ») расходятся.

Так, согласно информации источников издания, советник и куратор молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко выступает за то, чтобы сделать напарником Макса Ферстаппена в главной команде Лиама Лоусона . А Колапинто в первом сезоне отправить выступать за «РБ».

Марко считает такой вариант предпочтительным, поскольку Лоусон является участником молодежной программы «Ред Булл». И что в сложившейся ситуации переход Колапинто напрямую в главную команду в обход Лоусона станет ударом по программе развития молодых пилотов «Ред Булл».

В то же время руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер является ярым сторонником идеи сделать напарником Ферстаппена именно Франко Колапинто . Немаловажным фактором здесь является огромная популярность аргентинца в Центральной и Южной Америке. И Хорнер, даже с учетом на данный момент меньшего чем у Лоусона опыта Колапинто в «Формуле-1», считает риск вполне обоснованным.

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