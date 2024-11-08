Тото Вольфф: «Уход Хэмилтона позволит избежать момента, когда нужно сказать легендарному гонщику о желании расстаться»

Вольфф высказал свое мнение об уходе Хэмилтона из «Мерседеса».

Исполнительный директор немецкой команды признал, что решение Льюиса присоединиться к «Феррари », принятое еще в начале года, застало его врасплох.

Но при этом Вольфф отметил, что в определенной степени даже рад расставанию, поскольку уход Хэмилтона позволяет сделать ставку на нового, молодого пилота.

К тому же, по мнению Вольффа , с возрастом Хэмилтон неизменно теряет в скорости и его потеря не будет для «Мерседеса » критичной.

«Я абсолютно точно знал, что Льюис собирается уходить [в ближайшем будущем]. Я просто не мог понять, почему он решил перейти в другую команду до того, как мы поймем, будем ли конкурентоспособны [при новом регламенте].

Кроме того, у меня просто не было времени отреагировать на ситуацию, мне пришлось срочно звонить нашим партнерам. И я, возможно, также упустил возможность провести переговоры с другими гонщиками, которые подписали свои новые контракты буквально несколькими неделями ранее – например, Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Но в целом мне вполне нравится эта ситуация. Потому что она позволяет избежать момента, когда нам было бы нужно сказать самому легендарному гонщику о том, что мы хотим прекратить сотрудничество.

Мы не просто так подписали с ним контракт по схеме 1+1. Ведь мы все выступаем и работаем в спорте, в котором острота мышления и когнитивные функции очень важны. И я также считаю, что у каждого, скажем так, есть свой срок годности.

Так что мне нужно было смотреть в сторону пилотов нового поколения. Можно сказать, что то же самое происходит и в футболе. И такие менеджеры, как сэр Алекс Фергюсон или Пеп Гвардиола, умели предвидеть спад своих ведущих звезд и покупали в свои команды новых молодых игроков, которые потом двигали свои команды вперед в течение следующих нескольких лет», – рассказал Вольфф.

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