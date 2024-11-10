Катарский инвестиционный фонд станет совладельцем команды «Заубер-Ауди» (Autosport)

«Заубер» продаст часть акций команды катарским инвесторам.

По информации Autosport, «Ауди» продаст крупный пакет акций своей команды «Формулы-1» (до 2026 года выступает под названием «Заубер»). Сообщается, что сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.

Ранее информацию о покупке крупной доли акций «Заубер-Ауди» сообщал Джо Сейвард. Покупателем выступает крупнейший суверенный фонд Катара Qatar Investment Autority.

В «Ауди» признают, что с учетом того, что концерн «Фольксваген» в данный момент переживает не лучшие времена, выделение средств для активного развития своего проекта в «Формуле-1» становилось все сложнее. Привлечение инвесторов из Катара поможет решить данную проблему.

При этом отмечается, что о продаже команды и потере контроля со стороны «Ауди» над проектом речи не идет.

О покупке «Заубера» у «Ауди» инвестиционным фондом из Катара могут объявить в ближайшие недели (Джо Сейвард)