Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может вновь стать чемпионом уже на ближайшем этапе «Формулы-1» – Гран-при Лас-Вегаса.
Титул станет для нидерландца четвертым подряд. На Гран-при Сан-Паулу из борьбы выбыли пилот «Макларена» Оскар Пиастри и представитель «Феррари» Шарль Леклер, математические шансы сохраняет еще один гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
На американском этапе Ферстаппену достаточно финишировать выше Норриса, чтобы оформить чемпионство за два уик-энда до конца сезона. Ландо необходимо набрать на три очка больше, чем Макс, чтобы противостояние формально продолжилось в Катаре.
Ферстаппен станет четырехкратным чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса, если:
финиширует выше Норриса
Норрис финиширует вторым, Ферстаппен – третьим с лучшим кругом
Норрис финиширует третьим, Ферстаппен – четвертым с лучшим кругом
Норрис финиширует четвертым, Ферстаппен – пятым
Норрис финиширует пятым, Ферстаппен – шестым
Норрис финиширует шестым, Ферстаппен – седьмым
Норрис финиширует седьмым, Ферстаппен – восьмым
Норрис финиширует восьмым, Ферстаппен – девятым
Норрис финиширует девятым или ниже
Этап пройдет 21-23 ноября.
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