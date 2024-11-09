Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен может вновь стать чемпионом уже на ближайшем этапе «Формулы-1» – Гран-при Лас-Вегаса.

Титул станет для нидерландца четвертым подряд. На Гран-при Сан-Паулу из борьбы выбыли пилот «Макларена» Оскар Пиастри и представитель «Феррари » Шарль Леклер , математические шансы сохраняет еще один гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

На американском этапе Ферстаппену достаточно финишировать выше Норриса, чтобы оформить чемпионство за два уик-энда до конца сезона. Ландо необходимо набрать на три очка больше, чем Макс, чтобы противостояние формально продолжилось в Катаре.

Ферстаппен станет четырехкратным чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса, если:

финиширует выше Норриса

Норрис финиширует вторым, Ферстаппен – третьим с лучшим кругом

Норрис финиширует третьим, Ферстаппен – четвертым с лучшим кругом

Норрис финиширует четвертым, Ферстаппен – пятым

Норрис финиширует пятым, Ферстаппен – шестым

Норрис финиширует шестым, Ферстаппен – седьмым

Норрис финиширует седьмым, Ферстаппен – восьмым

Норрис финиширует восьмым, Ферстаппен – девятым

Норрис финиширует девятым или ниже

Этап пройдет 21-23 ноября.

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