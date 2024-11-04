Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»
Нидерландский журналист предположил, что у Стролла не все в порядке с головой.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл сошел до старта Гран-при Сан-Паулу. Канадец вылетел с трассы и задел стену на прогревочном круге, после чего проехал по гравию, где и застрял.
Олав Мол, комментирующий «Формулу-1» на Ziggo Sport, эмоционально высказался о гонщике.
«У него интеллект мертвого яйца динозавра. Это все равно, что подъехать к шлюзу в Эймейдене и подумать: «Куда же направиться? Давай-ка я поеду прямо в воду».
Он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. У него действительно не все в порядке с головой», – заключил Мол.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Maximaal
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