Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»

Нидерландский журналист предположил, что у Стролла не все в порядке с головой.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл сошел до старта Гран-при Сан-Паулу. Канадец вылетел с трассы и задел стену на прогревочном круге, после чего проехал по гравию, где и застрял.

Олав Мол, комментирующий «Формулу-1» на Ziggo Sport, эмоционально высказался о гонщике.

«У него интеллект мертвого яйца динозавра. Это все равно, что подъехать к шлюзу в Эймейдене и подумать: «Куда же направиться? Давай-ка я поеду прямо в воду».

Он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. У него действительно не все в порядке с головой», – заключил Мол.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?