Дождевой маг Ферстаппен в Бразилии – словами экс-пилота «Ф-1»: перетормаживал на 40 метров!

Макс Ферстаппен, похоже, почти неизбежно берет четвертый титул «Ф-1» подряд: после великого Гран-при Сан-Паулу его и Ландо Норриса за три этапа до финиша разделяют больше 60 очков, и лидеру «Ред Булл» достаточно взять на 2 балла больше соперника для оформления нового чемпионства уже на следующем этапе.

Причем Макс оформил рывок из гущи интриги к цементированию лидерства в абсолютно сокрушающем стиле: с формального 17-го стартового места (после хаотичной дождевой квалы и моторного штрафа) через кучу обгонов на мокром треке, цунами из быстрых кругов и созданию 20-секундного отрыва за треть дистанции! Все это – на родине другого великого «человека дождя» Айртона Сенны и с обновлением рекорда Михаэля Шумахера по дням в лидерах чемпионата мира подряд (897 и продолжается).

Неудивительно, что гоночный мир в трепете называет выступление Ферстаппена одним из лучших за всю историю «Ф-1» - и правда, кажется, истинное величие этой гонки нам еще предстоит осознать на более долгой дистанции.

А поможет в этом экспертиза бывшего пилота «Ф-1», а сейчас ведущего шоу с разборами лучших моментов Гран-при для F1TV Джолиона Палмера – он в деталях изложил , чем же пилотаж Ферстаппена так велик. Наслаждайтесь!

«В прошлом на автодроме «Интерлагос» проходило немало гонок, имевших ключевое значение в борьбе за титул, и Гран-при Сан-Паулу этого года также, почти наверняка, окажется в итоге решающим в борьбе за победу в чемпиона 2024 года, пусть Макс Ферстаппен пока официально и не оформил эту победу. Однако его выступление было поистине впечатляющим и в полной мере достойным того, чтобы в итоге взять титул.

Союз Ферстаппена и «Ред Булл» получился настолько блестящим, что даже в условиях, когда Макс оказывается 17-м на стартовой решетке, а его главный соперник Ландо Норрис на поуле, вы никогда не можете сбрасывать Макса со счетов и не ожидать от него чето-то выдающегося, особенно в переменчивых погодных условиях. На его счету уже было много поистине великолепных дождевых гонок, но последнее выступление на данный момент определенно является лучшим в этом списке.

Поражает то, что Макс делал все так, будто ему вообще не нужно прикладывать усилия, чтобы добиться результата. В подобной гонке всегда есть очень много вещей, которые в любой момент могут пойти не так. И все же, в условиях сильнейшего давления и напряжения, связанного с борьбой за титул в нынешнем сезоне, Макс провел этот Гран-при просто безупречно.

Стартовать в гонке на мокрой трассе невероятно трудно. Ключевой момент для того, чтобы машина нормально сорвалась с места – это минимизирование пробуксовки колес. Однако добиться этого невероятно трудно, когда ты управляешь болидом мощностью почти в 1000 л.с., а действовать приходится на чрезвычайно скользком покрытии.

Выжать педаль газа до упора, не допустив пробуксовки колес – вот в чем истинная сложность. И с этой частью Макс справился блестяще, сумев обогнать на старте сразу несколько машин, очень ловко направив свой «Ред Булл» по внешней траектории при прохождении эски «Сенны».

Мне и самому довелось участвовать в дождевой гонке на «Интерлагосе» в 2016 году, и мне даже сложно передать словами, насколько на самом деле трудно на этой трассе управлять болидом «Формулы-1» в подобных условиях. Благодаря волнистому характеру трассы в дождь на ней часто образуются реки – особенно заметные на выходе из 3-го и 12-го поворотов, где и происходит большинство аварий и инцидентов.

Также в таких условиях очень трудно вовремя остановить машину на жестких торможениях перед 1-м и 4-м поворотами. Но, пожалуй, самое сложное – это необходимость управлять болидом в условиях, когда набирая скорость видимость на трассе становится нулевой, а потом ты перестаешь вообще что-либо видеть из-за тучи брызг, вылетающей из под колес машины на высокой скорости на последующей извилистой прямой.

Макс прекрасно со всем этим справился в знаменитой гонке 2016 года, когда ему удалось отыграться, но то, как он справился в столь непростых условиях в гонке этого года, было даже более впечатляющим.

Создавалось ощущение, что обгоны даются ему элементарно, путь в топ-6 он проложил себе с минимальными усилиями. Притом, что обгонять в таких условиях было невероятно трудно. Доказательством чего может служить тот факт, что кроме Макса за всю оставшуюся гонку обгонов с участием других пилотов мы почти не видели. Система DRS была отключена, а поймать хорошее сцепление с трассой на выходе из 12-го поворота, чтобы находиться на дистанции атаки уже на торможении перед первым поворотом, было очень трудно.

Да, у Макса была парочка дешевых обгонов – Лиам Лоусон просто убрался с дороги и Ферстаппен проехал мимо, да и Фернандо Алонсо фактически просто пропустил его вперед, – но до и после у него были очень выверенные обгоны Льюиса Хэмилтона, Пьера Гасли и Оскара Пиастри, как и последующий нырок в повороте и обгон Эстебана Окона в борьбе за победу.

Ферстаппен был настолько уверен в себе на торможениях в 1-м повороте, что без проблем позволял себе атаковать с очень далекой дистанции. И да, это не были атакующие выпады на торможении в классическом смысле – Макс просто чувствовал запас в сцеплении машины с трассой, который был намного больше, чем у всех остальных участников гонки.

В теории обгон Пиастри должен был стать серьезной проблемой, учитывая, что австралиец является напарником по команде главного конкурента Макса в борьбе за титул. Однако в данном случае Максу в 1-м повороте удалось затормозить на просто невероятные 43 метра позже, чем пилот «Макларена» – и совершить наиболее успешный обгон с потерей минимума времени.

C Оконом, кстати, вышел запас в 17-18 метров.

Несколько кругов спустя, Пиастри попытался скопировать действия Макса в борьбе с Лиамом Лоусоном, но вместо обгона совершил довольно неуклюжую попытку и в результате заслужил за это штраф. В исполнении же Макса обгоны казались очень простыми, хотя на деле это было совсем не так.

Разумеется, на ход гонки сильно повлияли красные флаги и «бесплатные» пит-стопы лидеров, однако Окон, Ферстаппен и Гасли не случайно смогли извлечь из этого выгоду. Оба гонщика «Альпин» как раз очевидно ставили на то, что остановка гонки красными флагами неизбежна – понимали это и Ферстаппен с «Ред Булл».

Это был хорошо просчитанный риск с их стороны, который в итоге окупился и позволил много отыграть. Как это, к слову, часто случается с Ферстаппеном и «Ред Булл». А еще на треке надо выжить – и Макс играл педалями мастерски даже по сравнению с Оконом.

Можно вспомнить решения по пит-стопам в переменчивых условиях на этапах в Британии и Монреале – на счету Макса и «Ред Булл» достаточно случаев выбора правильной стратегии и ее оптимального исполнения, избегая при этом возможных ловушек в ситуациях, когда выбор конкретного круга для проведения пит-стопа может как выиграть вам гонку, так и проиграть ее.

«Макларен» и Норрис же наоборот упустили очередной шанс, оказавшись не столь дальновидными, как их конкуренты.

В финале мастерство Макса проявилось еще и в том, как он совершил рывок, проехав подряд несколько лучших кругов гонки, уничтожив остальной пелотон и показав, что сейчас ему нет равных. В итоге, серьезно оторвавшись от соперников, Макс финализировал гонку, в которой ему удалось так кардинально перевернуть ситуацию – и после старта с 17-й позиции на финише он оказался первым с преимуществом в 20 секунд над ближайшим преследователем.

Состав пилотов в 2024 году переполнен талантом, и все же в таких условиях очень многим известным гонщикам пришлось крайне тяжело. Ландо Норрис совершил пару ошибок на рестарте, Фернандо Алонсо попал в аварию и допустил разворот в воскресенье, Карлос Сайнс попал в аварии и в квалификации, и в гонке, Льюис Хэмилтон всю дорогу страдал от нехватки тема, да и Шарль Леклер все-таки не удержал машину и вылетел с трассы в 4-м повороте.

Все это гонщики мирового класса, которые зачастую расцветают в таких условиях. Но в это день, когда столь многое могло пойти не так, они допускали ошибки. Этот Гран-при наглядно продемонстрировал, что сейчас Макс Ферстаппен находится на одну ступеньку выше всех остальных и вполне заслуженно станет чемпионом «Формулы-1» 2024 года».

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Фото: Aloisio Mauricio, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Mark Thompson