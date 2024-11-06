«Заубер» объявил о подписании контракта с Бортолето
Бортолето будет выступать за «Заубер».
В «Заубере», как сообщалось ранее, приняли решение полностью сменить состав пилотов в 2025 году. Команда давно заключила соглашение с Нико Хюлькенбергом, однако долгое время не могла определиться с кандидатурой его напарника.
Считалось, что в «Заубере» склоняются к продлению контракта с Валттери Боттасом, однако в итоге новое руководство приняло решение сделать ставку на молодого пилота – и «Заубер» подписал контракт с Габриэлем Бортолето, который в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2» и в данный момент лидирует в общем зачете. Ранее Бортолето выиграл чемпионат «Формулы-3» в своем дебютном сезоне.
«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости