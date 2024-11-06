«Заубер» объявил о подписании контракта с Бортолето

Бортолето будет выступать за «Заубер».

В «Заубере », как сообщалось ранее, приняли решение полностью сменить состав пилотов в 2025 году. Команда давно заключила соглашение с Нико Хюлькенбергом, однако долгое время не могла определиться с кандидатурой его напарника.

Считалось, что в «Заубере» склоняются к продлению контракта с Валттери Боттасом, однако в итоге новое руководство приняло решение сделать ставку на молодого пилота – и «Заубер» подписал контракт с Габриэлем Бортолето, который в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2» и в данный момент лидирует в общем зачете. Ранее Бортолето выиграл чемпионат «Формулы-3» в своем дебютном сезоне.

«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024