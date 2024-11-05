  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл о «везении» Ферстаппена: «Норрис передумает, Макс был в своем классе»
13

Мартин Брандл о «везении» Ферстаппена: «Норрис передумает, Макс был в своем классе»

Брандл считает, что Норрис погорячился, заявив об удаче Ферстаппена.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что у пилота «Макларена» Ландо Норриса сложится другой взгляд на победу соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.

После финиша Ландо заявил о «везении» Макса, который оказался в борьбе за первое место благодаря красным флагам. По мнению Брандла, Норрис передумает, когда посмотрит повтор гонки:

«Считаю, он передумает, потому что Макс был в своем классе. Такие условия подходят его уровню таланта.

«Макларен» не был быстрейшей машиной под дождем, что немного удивило, весь команда смотрелась так здорово в квалификации.

Максу не повезло с красным флагом в квалификации, однако он остался на трассе в гонке и ожидал машину безопасности или красный флаг. Так что он знал, что делает, а затем просто оторвался и выиграл с запасом в 19 секунд – классика.

На самом деле «Формула-1» здорово справилась – гонку удалось провести и закончить».

Гонка в Бразилии вышла легендарной: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoРед Булл
logoМартин Брандл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Журналист Бенсон: «Уайтинг в 2011-м согласился, что менять шины под красными флагами не очень честно, но ничего так и не случилось»
925 минут назад
Прорыв и рекорды Ферстаппена под дождем, двойной подиум «Альпин», 5 красных флагов в квалификации, Колапинто прочат место в «Ред Булл» и другие события Гран-при Сан-Паулу
2вчера, 18:55
Флавио Бриаторе о двойном подиуме «Альпин»: «Результат стоимостью $29,2 млн»
18вчера, 17:21
Ферстаппен, Расселл и Гасли – лучшие гонщики Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Хэмилтон – 15-й
27вчера, 15:37
Льюис Хэмилтон о нестабильности работы болида: «Если найдете ответ на этот вопрос – я дам вам миллион долларов!»
40вчера, 15:19
Кристиан Хорнер о Ферстаппене: «Лучший способ ответить критикам – продемонстрировать вот такое выступление»
18вчера, 14:35
Комментатор Ziggo Мол: «У Стролла интеллект мертвого яйца динозавра – он поехал прямо, #####, в гравийную ловушку. Не все в порядке с головой»
31вчера, 14:06
Двойной подиум «Альпин» может на $30 млн повысить призовые команды
6вчера, 13:36
Пьер Гасли: «Окон и я тренировались в дождь, в снег на сликах в 9-11 лет. Это сказалось»
12вчера, 13:03
«Для меня эта гонка определенно лучше». Макса Ферстаппена попросили сравнить выступления в Бразилии этого и 2016 года
2вчера, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото