Мартин Брандл о «везении» Ферстаппена: «Норрис передумает, Макс был в своем классе»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что у пилота «Макларена» Ландо Норриса сложится другой взгляд на победу соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.
После финиша Ландо заявил о «везении» Макса, который оказался в борьбе за первое место благодаря красным флагам. По мнению Брандла, Норрис передумает, когда посмотрит повтор гонки:
«Считаю, он передумает, потому что Макс был в своем классе. Такие условия подходят его уровню таланта.
«Макларен» не был быстрейшей машиной под дождем, что немного удивило, весь команда смотрелась так здорово в квалификации.
Максу не повезло с красным флагом в квалификации, однако он остался на трассе в гонке и ожидал машину безопасности или красный флаг. Так что он знал, что делает, а затем просто оторвался и выиграл с запасом в 19 секунд – классика.
На самом деле «Формула-1» здорово справилась – гонку удалось провести и закончить».
Гонка в Бразилии вышла легендарной: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме
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