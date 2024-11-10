  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джереми Кларксон: «Возможно, «Мерседес» заправляет болид Хэмилтона лимонадом вместо топлива. Но вероятнее, что Льюис просто постарел»
3

Джереми Кларксон: «Возможно, «Мерседес» заправляет болид Хэмилтона лимонадом вместо топлива. Но вероятнее, что Льюис просто постарел»

Джереми Кларксон высказался о Гран-при Сан-Паулу.

Известный британский телеведущий отметил выдающееся выступление Макса Ферстаппена и неудачу Льюиса Хэмилтона в Бразилии.

«По ходу последнего гоночного уик-энда мы выяснили две вещи. Ну, вообще три – если считать Ланса Стролла, который разбил свою только что отремонтированную машину на формирующем круге. А потом заехал в гравийную ловушку.

Так вот, Макс Ферстаппен – один из величайших гонщиков в истории. Возможно, он величайших гонщик из всех, кого мне доводилось видеть своими глазами.

А вот Льюис Хэмилтон прошел свой пик и уже не в лучшей форме. За место в самом конце по итогам квалификации они винил свою машину, но его напарник, Джордж Расселл, при этом был на первом ряду.

Конечно, возможно, все это происходит из-за того, что в следующем году Льюис переходит в «Феррари», и поэтому команда заправляет его болид лимонадом вместо топлива. Но это кажется маловероятным. Гораздо вероятнее то, что Льюис просто постарел», – рассказал Кларксон.

Экс-пилот «Ф-1» разложил магию Ферстаппена: перетормаживал всех на 40 метров по дождю!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Sun
Гран-при Бразилии
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoДжереми Кларксон
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карлос Сайнс о потере места в топ-команде: «В начале я действительно не мог понять случившегося»
4сегодня, 10:01
Франко Колапинто о трудностях выступлений в Европе: «Ты совсем один – это сильно осложняет жизнь»
1сегодня, 09:01
Гюнтер Штайнер о Ферстаппене в Бразилии: «Он не оставил никому шансов и показал всем, кем является на самом деле»
8сегодня, 08:17
Боттас преодолел триатлон Ironman дома – проплыл 3,86 км в бассейне, проехал 180,25 км на велотренажере и пробежал марафон на дорожке
33вчера, 17:42Видео
Маттиа Бинотто о разрыве с Боттасом: «Было взаимное понимание ситуации в «Заубере»
6вчера, 17:22
Алекс Албон: «Надо ли Лоусону так быстро запрыгивать в «Ред Булл» к Ферстаппену?»
9вчера, 16:33
Экс-стратег «Астон Мартин» Коллинз: «Не засчитывать пит-стоп под красными флагами как обязательный – одно из решений на сухой трассе»
24вчера, 15:42
Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса
37вчера, 14:26
Пьер Гасли: «Я часто оказывался в траве в картинге, потому что Ферстаппен так боролся. У Макса уникальный стиль»
11вчера, 13:31
Дэвид Култхард: «Леклер все еще как щенок, который мочится на ковер время от времени»
140вчера, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото