Джереми Кларксон: «Возможно, «Мерседес» заправляет болид Хэмилтона лимонадом вместо топлива. Но вероятнее, что Льюис просто постарел»

Джереми Кларксон высказался о Гран-при Сан-Паулу.

Известный британский телеведущий отметил выдающееся выступление Макса Ферстаппена и неудачу Льюиса Хэмилтона в Бразилии .

«По ходу последнего гоночного уик-энда мы выяснили две вещи. Ну, вообще три – если считать Ланса Стролла, который разбил свою только что отремонтированную машину на формирующем круге. А потом заехал в гравийную ловушку.

Так вот, Макс Ферстаппен – один из величайших гонщиков в истории. Возможно, он величайших гонщик из всех, кого мне доводилось видеть своими глазами.

А вот Льюис Хэмилтон прошел свой пик и уже не в лучшей форме. За место в самом конце по итогам квалификации они винил свою машину, но его напарник, Джордж Расселл, при этом был на первом ряду.

Конечно, возможно, все это происходит из-за того, что в следующем году Льюис переходит в «Феррари», и поэтому команда заправляет его болид лимонадом вместо топлива. Но это кажется маловероятным. Гораздо вероятнее то, что Льюис просто постарел», – рассказал Кларксон.

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