WEC. «Ламборгини» покинет чемпионат после всего одного сезона в серии (Racer)
«Ламборгини» свернет программу выступлений в WEC.
Как сообщает Racer, итальянская марка не будет выступать в чемпионате ни в классе гиперкаров, ни в GT3. Отмечается, что причиной стали финансовые проблемы и нехватка ресурсов для того, чтобы выставить на старт вторую машину в классе гиперкаров.
В то же время от GT3 в «Ламборгини» откажутся из-за не лучших результатов, а также разногласий с коллективом Iron Lynx, обслуживающим технику.
За «Ламборгини» в WEC в сезоне 2024 выступал российский гонщик Даниил Квят.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer
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