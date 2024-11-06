WEC. «Ламборгини» покинет чемпионат после всего одного сезона в серии (Racer)

«Ламборгини» свернет программу выступлений в WEC.

Как сообщает Racer, итальянская марка не будет выступать в чемпионате ни в классе гиперкаров, ни в GT3. Отмечается, что причиной стали финансовые проблемы и нехватка ресурсов для того, чтобы выставить на старт вторую машину в классе гиперкаров.

В то же время от GT3 в «Ламборгини» откажутся из-за не лучших результатов, а также разногласий с коллективом Iron Lynx, обслуживающим технику.

За «Ламборгини» в WEC в сезоне 2024 выступал российский гонщик Даниил Квят.

Даниил Квят: «Цель – победы с «Ламборгини» в WEC в 2025-м»