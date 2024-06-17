Победа «Феррари» в Ле-Мане, Антонелли открыли путь в «Ф-1» до 18 лет, «Мерседес» в погоне за Ферстаппеном и другие новости автоспорта за неделю

Теги возможные переходы ФИА Феррари Тойота Ральф Шумахер Уильямс Жак Вильнев 24 часа Ле-Мана Тимо Глок чемпионат мира MotoGP Карлос Сайнс Мартин Брандл Формула-1 Мерседес КТМ Валттери Боттас регламент Джо Сейвард Даниэль Риккардо Даниил Квят Ламборгини Мигель Молина Эстебан Окон Хаас Мик Шумахер Маверик Виньялес Антонио Фуоко Гюнтер Штайнер Роберт Шварцман Альпин дайджест автоспорта Энеа Бастианини Никлас Нильсен РБ Андреа Кими Антонелли Авто

Спортс представляет дайджест ключевых событий «24 часов Ле-Мана», «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» второй год подряд – на этот раз сильнейшим стал гиперкар №50 Фуоко, Молины и Нильсена. «Тойота» №7 финишировала второй, машина №51 принесла Скудерии двойной подиум, клиентская «Феррари» Шварцмана претендовала на победу, но сошла.

«Ламборгини» Квята финишировала десятой – Даниил посчитал результат «потрясающим», Мик Шумахер прокомментировал сход «Альпин» из-за поломки.

2. ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Ф-1» – теперь юниор «Мерседеса» Антонелли может дебютировать в чемпионате до 18-летия.

3. Трансферные слухи: «Уильямс» предлагает Сайнсу контракт по схеме «2+1+1», Окон перейдет в «Хаас», «Мерседес» все еще рассчитывает заполучить Ферстаппена, Сейвард допустил перестановки в «РБ» по ходу сезона.

Вильнев предположил, что Боттас вернется в «Мерседес», сам Валттери посчитал такой вариант бессмысленным.

4. «Феррари» ускорит внедрение большого пакета обновлений, пишут в Италии.

5. Немецкие экс-пилоты «Ф-1» продолжают ругаться со Штайнером: Ральф Шумахер заявил, что Гюнтер словно пытается помешать Мику вернуться в чемпионат, Глок согласился с соотечественником и предложил экс-боссу «Хааса» следить за собственной карьерой.

6. Вильнев назвал Риккардо «горячей картошкой», поскольку гонщика «РБ» рискованно критиковать, Брандл прокомментировал перепалку Жака и Даниэля.

7. MotoGP. Бастианини и Виньялес будут выступать за клиентскую команду «КТМ» в 2025-м.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2024

Интересные цитаты

Тото Вольфф: «Хэмилтон проехал круг не из этого мира и стратосферный, галактический гоночный отрезок в практике»

Уилл Бакстон: «В «Ред Булл» сказали Пересу умышленно нарушить правила и тем самым подвергнуть опасности других гонщиков. Штраф не кажется достаточной мерой»

Герхард Бергер о положении Сайнса: «Карлосу очень тяжело, для него не осталось ни одного действительно хорошего варианта»

Зак Браун: «Ред Булл» – довольно токсичная среда, команда дестабилизирована»

Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно упорно трудиться, чтобы сохранить место в «РБ»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Испании «Ф-1» + гонки «Формулы-2» и «Формулы-3» (21-23 июня).

2. Гонка «Индикара» на трассе «Лагуна Сека» (23 июня).

Главные посты в разделе

Итоги «Ле-Мана»: что у Квята, «Феррари» экс-питерца сгорела в схватке за победу, россиянин – в топ-3, триумф на последних каплях бензина

«Ф-1» будущего напрягла команды и гонщиков: болиды замедлятся до «Ф-2», но станут еще опаснее! Правила уже правят

«Одна из худших гонок «Ф-1» в карьере», «хочу только домой», после финиша замер в траве – что вообще с Хэмилтоном?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий