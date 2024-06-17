Победа «Феррари» в Ле-Мане, Антонелли открыли путь в «Ф-1» до 18 лет, «Мерседес» в погоне за Ферстаппеном и другие новости автоспорта за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий «24 часов Ле-Мана», «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» второй год подряд – на этот раз сильнейшим стал гиперкар №50 Фуоко, Молины и Нильсена. «Тойота» №7 финишировала второй, машина №51 принесла Скудерии двойной подиум, клиентская «Феррари» Шварцмана претендовала на победу, но сошла.

«Ламборгини» Квята финишировала десятой – Даниил посчитал результат «потрясающим», Мик Шумахер прокомментировал сход «Альпин» из-за поломки.

2. ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Ф-1» – теперь юниор «Мерседеса» Антонелли может дебютировать в чемпионате до 18-летия.

3. Трансферные слухи: «Уильямс» предлагает Сайнсу контракт по схеме «2+1+1», Окон перейдет в «Хаас», «Мерседес» все еще рассчитывает заполучить Ферстаппена, Сейвард допустил перестановки в «РБ» по ходу сезона.

Вильнев предположил, что Боттас вернется в «Мерседес», сам Валттери посчитал такой вариант бессмысленным.

4. «Феррари» ускорит внедрение большого пакета обновлений, пишут в Италии.

5. Немецкие экс-пилоты «Ф-1» продолжают ругаться со Штайнером: Ральф Шумахер заявил, что Гюнтер словно пытается помешать Мику вернуться в чемпионат, Глок согласился с соотечественником и предложил экс-боссу «Хааса» следить за собственной карьерой.

6. Вильнев назвал Риккардо «горячей картошкой», поскольку гонщика «РБ» рискованно критиковать, Брандл прокомментировал перепалку Жака и Даниэля.

7. MotoGP. Бастианини и Виньялес будут выступать за клиентскую команду «КТМ» в 2025-м.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Испании «Ф-1» + гонки «Формулы-2» и «Формулы-3» (21-23 июня).

2. Гонка «Индикара» на трассе «Лагуна Сека» (23 июня).

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