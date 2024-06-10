Герхард Бергер о положении Сайнса: «Карлосу очень тяжело, для него не осталось ни одного действительно хорошего варианта»

Теги Герхард Бергер Феррари Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Ред Булл Уильямс Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Бергер высказался о карьерных перспективах Карлоса Сайнса.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Сайнсу предстоит сделать непростой выбор относительно дальнейшего продолжения карьеры.

На данный момент на Сайнса претендуют «Ауди» [в данный момент «Заубер», заводской статус команда получит только в 2026 году] и «Уильямс». В то время как в «Ред Булл» и «Мерседесе» от кандидатуры Карлоса отказались.

«Это действительно весьма досадная ситуация. И мне даже немного жаль Карлоса, ведь он по сути выступает на одном уровне с Шарлем Леклером.

Но в «Феррари» решили сделать выбор в пользу Льюиса Хэмилтона, который должен привнести в команду свежий заряд новой динамики. И Льюис действительно приведет с собой одного-двух новых инженеров, чья роль может оказаться очень важной в «Феррари». Кто знает, возможно, что одним из этих инженеров станет Эдриан Ньюи.

Что касается Сайнса, то сейчас ему очень тяжело, потому что для него не осталось ни одного действительно хорошего варианта.

Если говорить об «Ауди», то немецкий производитель премиум-класса в «Формуле-1» – это безусловно актив. Но не стоит недооценивать сложность задачи прихода в «Ф-1» – им придется набраться терпения и они будут допускать небольшие ошибки.

Я помню путь «Ред Булл». Я был близок к этой команде в то время – и несмотря на то, что у них был Эдриан Ньюи, они все равно совершили несколько ошибок и им понадобилось шесть лет, чтобы выиграть», – рассказал Бергер.

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4 комментария
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Сразу Ауди надо выбирать, если Уильямс не поехал, то в ближайшее время и не поедет. Плюс там заплатят больше и главное - хотят его видеть в команде. Как бы не остаться у разбитого карата.
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в принципе это было ясно сразу,не понимаю кто думал реально что его возьмут в быки или к мерсам,Уильямс его вариант-авось поедут в 26
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Ну годик другой посидит, отдохнёт. Чего уж там.
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Ответ undermail@mail.ru
Сразу Ауди надо выбирать, если Уильямс не поехал, то в ближайшее время и не поедет. Плюс там заплатят больше и главное - хотят его видеть в команде. Как бы не остаться у разбитого карата.
Разбитое корыто - это, как раз, про Ауди в ближайшие годы
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