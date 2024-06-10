Герхард Бергер о положении Сайнса: «Карлосу очень тяжело, для него не осталось ни одного действительно хорошего варианта»

Бергер высказался о карьерных перспективах .

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Сайнсу предстоит сделать непростой выбор относительно дальнейшего продолжения карьеры.

На данный момент на Сайнса претендуют «Ауди» [в данный момент «Заубер», заводской статус команда получит только в 2026 году] и « ». В то время как в «Ред Булл» и «Мерседесе» от кандидатуры Карлоса отказались.

«Это действительно весьма досадная ситуация. И мне даже немного жаль Карлоса, ведь он по сути выступает на одном уровне с .

Но в « » решили сделать выбор в пользу , который должен привнести в команду свежий заряд новой динамики. И Льюис действительно приведет с собой одного-двух новых инженеров, чья роль может оказаться очень важной в «Феррари». Кто знает, возможно, что одним из этих инженеров станет Эдриан Ньюи.

Что касается Сайнса, то сейчас ему очень тяжело, потому что для него не осталось ни одного действительно хорошего варианта.

Если говорить об «Ауди», то немецкий производитель премиум-класса в «Формуле-1» – это безусловно актив. Но не стоит недооценивать сложность задачи прихода в «Ф-1» – им придется набраться терпения и они будут допускать небольшие ошибки.

Я помню путь «Ред Булл». Я был близок к этой команде в то время – и несмотря на то, что у них был Эдриан Ньюи, они все равно совершили несколько ошибок и им понадобилось шесть лет, чтобы выиграть», – рассказал Бергер.

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