Мик Шумахер о первом опыте выступлений в «24-х часах Ле-Мана»: «До момента схода мы были очень быстры, и это действительно радует»

Шумахер остался доволен выступлением в Ле-Мане, несмотря на сход.

Резервный пилот «Мерседеса» выступает за « » в этом сезоне , и для него участие в гонке «24 часа Ле-Мана» стало первым в карьере.

Несмотря на хорошую скорость, экипаж Шумахера сошел с дистанции гонки примерно через 6 часов после начала заезда из-за проблем с двигателем.

«Как мне кажется, нам все-таки не удалось преодолеть шестичасовую отметку. Тем не менее, до момента схода мы были очень быстры, и это действительно радует. У нас возникли проблемы с двигателем, что привело к сходу обеих машин, к сожалению. Но, опять же, не стоит слишком сильно концентрироваться на негативных моментах, лучше сосредоточиться на положительных сторонах.

Мы провели здесь очень много дней, проехали по трассе много кругов. И мы очень многое узнали, мы были готовы к гонке. Думаю, что мы смогли вырасти как одна команда, и нам удалось оставить позади те проблемы, с которыми мы столкнулись как команда.

После этого, как мне кажется, мы смогли добиться заметного прогресса, мы боролись за поул, боролись за хорошие позиции в гонке – вплоть до момента схода. И от себя могу сказать, что свой отрезок я провел очень хорошо. Так что в целом я все равно очень рад», – рассказал .

24 часа Ле-Мана. Экипаж «Феррари» №50 выиграл гонку в классе гиперкаров, экипаж «Тойоты» №7 – 2-й, экипаж Квята 10-й, экипаж Шварцмана сошел