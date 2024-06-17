Валттери Боттас: «Однолетний контракт с «Мерседесом» не имеет большого смысла для меня»
Боттас исключил возвращение в «Мерседес» в 2025 году.
Пилот «Заубера» Валттери Боттас рассказал о том, как продвигаются поиски места на следующий сезон.
По словам финна, многое определит решение Карлоса Сайнса, который покинет «Феррари» в конце 2024 года.
«Есть ли у меня предложение… Что ж, я не могу делиться подробностями. Может, есть, может, нет.
Ситуация фактически зависит от того, что выберет Сайнс. Многое определится на рынке пилотов. Вот чего ждут команды, и поэтому они пока не принимают решения. Думаю, скоро все прояснится», – заявил Боттас.
Валттери сообщил, что общался с бывшим боссом Тото Вольффом, но не собирается переходить в «Мерседес»:
«Мы поговорили, у нас хорошие отношения. Но один сезон в «Мерседесе» – это не имеет большого смысла для меня».
Предполагалось, что Боттас может заменить экс-напарника Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари», а в 2026-м освободить кокпит для юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
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