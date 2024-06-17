Валттери Боттас: «Однолетний контракт с «Мерседесом» не имеет большого смысла для меня»

Боттас исключил возвращение в «Мерседес» в 2025 году.

Пилот « » рассказал о том, как продвигаются поиски места на следующий сезон.

По словам финна, многое определит решение , который покинет « » в конце 2024 года.

«Есть ли у меня предложение… Что ж, я не могу делиться подробностями. Может, есть, может, нет.

Ситуация фактически зависит от того, что выберет Сайнс. Многое определится на рынке пилотов. Вот чего ждут команды, и поэтому они пока не принимают решения. Думаю, скоро все прояснится», – заявил Боттас.

Валттери сообщил, что общался с бывшим боссом , но не собирается переходить в «Мерседес»:

«Мы поговорили, у нас хорошие отношения. Но один сезон в « » – это не имеет большого смысла для меня».

Предполагалось, что Боттас может заменить экс-напарника , уходящего в «Феррари», а в 2026-м освободить кокпит для юниора «Мерседеса» .

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