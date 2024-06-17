Валттери Боттас: «Однолетний контракт с «Мерседесом» не имеет большого смысла для меня»

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Заубер Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Тото Вольфф Андреа Кими Антонелли Авто

Боттас исключил возвращение в «Мерседес» в 2025 году.

Пилот «Заубера» Валттери Боттас рассказал о том, как продвигаются поиски места на следующий сезон.

По словам финна, многое определит решение Карлоса Сайнса, который покинет «Феррари» в конце 2024 года.

«Есть ли у меня предложение… Что ж, я не могу делиться подробностями. Может, есть, может, нет.

Ситуация фактически зависит от того, что выберет Сайнс. Многое определится на рынке пилотов. Вот чего ждут команды, и поэтому они пока не принимают решения. Думаю, скоро все прояснится», – заявил Боттас.

Валттери сообщил, что общался с бывшим боссом Тото Вольффом, но не собирается переходить в «Мерседес»:

«Мы поговорили, у нас хорошие отношения. Но один сезон в «Мерседесе» – это не имеет большого смысла для меня».

Предполагалось, что Боттас может заменить экс-напарника Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари», а в 2026-м освободить кокпит для юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Жак Вильнев: «Боттас перейдет в «Мерседес» на год, это мое ощущение»

Гюнтер Штайнер о гонщике для «Альпин»: «Поговорил бы с Боттасом, Риккардо и Лоусоном. У меня нет данных по Дуэну»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот за это Боттаса можно уважить, в плане результатов и медийности он бы явно сильно правил в Мерседесе, но видимо не захотел в этот единственный сезон быть временной прокладкой перед следующим гонщиком который занял бы его место
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий