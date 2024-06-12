В «Мерседесе» не приняли окончательного решения по переходу Антонелли – Вольфф еще надеется переманить Ферстаппена (Motorsport-total)

Антонелли может не получить место в «Мерседесе» в 2025 году.

Сразу несколько немецких источников – в том числе Bild и RTL, – сообщили о том, что в «Мерседесе» приняли окончательное решение по составу пилотов и что в 2025 году напарником Джорджа Расселла по команде станет .

Тем не менее, по информации Motorsport-total, на самом деле босс « » пока не принял решения о переводе талантливого юниора сразу в основную команду «Формулы-1».

Отмечается, что Вольфф оттягивает принятие решения, потому что по-прежнему надеется переманить из « » . Хотя на настоящую минуту все указывает на то, что Ферстаппен останется в «Ред Булл».

Однако на данный момент, по сообщениям нескольких источников издания, ситуация такова – в «Мерседесе» сделали предложение Максу и пока из лагеря Ферстаппена отказа так и не последовало. Считается, что Вольфф будет затягивать процесс, пока не получит четкого ответа из лагеря действующего чемпиона.

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