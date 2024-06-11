«Феррари» ускорит внедрение большого пакета обновлений (Formu1a.uno)
«Феррари» привезет новое днище раньше срока.
В «Феррари» поменяли планы по внедрению второго большого пакета обновлений, сообщает Formu1a.uno.
Впервые Скудерия существенно поменяла машину в Имоле. Предполагалось, что следующие существенные новинки команда привезет на Гран-при Великобритании (5-7 июля), но итальянцы решили ускорить разработку и производство, чтобы успеть к этапу в Испании (21-23 июня).
В частности, речь идет о новом днище, которое должно повысить прижимную силу на десять пунктов.
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