«Феррари» ускорит внедрение большого пакета обновлений (Formu1a.uno)

Теги Гран-при Испании Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи Авто

«Феррари» привезет новое днище раньше срока.

В «Феррари» поменяли планы по внедрению второго большого пакета обновлений, сообщает Formu1a.uno.

Впервые Скудерия существенно поменяла машину в Имоле. Предполагалось, что следующие существенные новинки команда привезет на Гран-при Великобритании (5-7 июля), но итальянцы решили ускорить разработку и производство, чтобы успеть к этапу в Испании (21-23 июня).

В частности, речь идет о новом днище, которое должно повысить прижимную силу на десять пунктов.

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1 комментарий
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«Феррари» привезет новое днище раньше срока", ахах, прям по Фрейду.
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