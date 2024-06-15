Тимо Глок о критике Мика Шумахера: «Штайнеру нужно навести порядок дома, «Хаас» очень здорово выступает без него»

Глок призвал Штайнера заниматься собственной карьерой, а не критиковать Шумахера.

Бывший пилот «Формулы-1» отреагировал на слова Гюнтера Штайнера о .

Экс-руководитель « », работавший с Шумахером, сообщил, что не взял бы Мика в «Альпин». Данная реплика не понравилась другому экс-гонщику «Ф-1» и дяде Мика Ральфу Шумахеру.

«Я согласен с Ральфом. Гюнтер Штайнер, что на это сказать? Всегда трудно понять такие фразы с его стороны.

Нельзя продолжать и продолжать говорить об этом. В чем смысл? Ему нужно навести порядок дома. Если посмотреть на послужной список как руководителя команды, возникают вопросы. Ведь в данный момент «Хаас» выступает очень и очень здорово без него.

Да, есть ряд пилотов, которые пытаются найти кокпит. Но, на мой взгляд, Мик продемонстрировал, что у него есть опыт «Формулы-1», есть скорость. В нужных условиях он стал бы подходящим гонщиком на это место», – произнес Глок на Гран-при Канады.

Тимо также отреагировал на то, что Штайнер пошутил над бывшей командой после дисквалификации и Кевина Магнуссена по итогам квалификации в Монте-Карло:

«В чем смысл всего этого? Полагаю, надо вести себя умнее. Но да, это типичный Гюнтер Штайнер. Как я уже сказал, наведи порядок у себя дома».

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