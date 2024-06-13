MotoGP. Бастианини и Виньялес будут выступать за клиентскую команду «КТМ» в 2025-м

Теги Априлия Дукати чемпионат мира MotoGP КТМ Тек 3 Маверик Виньялес Брэд Биндер Энеа Бастианини Гасгас Педро Акоста Авто

«КТМ» объявила о переходе двух пилотов в клиентский коллектив MotoGP.

Команда, выступающая как «Гасгас», в следующем году будет гоняться как «КТМ Тек 3».

Ее цвета будут защищать Энеа Бастианини, покидающий заводскую «Дукати», и Маверик Виньялес из «Априлии».

Гонщики подписали многолетние соглашения и будут использовать заводские байки.

Ранее было объявлено, что за «КТМ» поедут Брэд Биндер и Педро Акоста.

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2 комментария
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Не уверен, что Виньялесу это на пользу. Как показывает практика, ему нужно много времени на привыкание к новому байку и не факт, что это время у него будет...
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А Виньялес тут как оказался?! Походу не договорился с априлией... а кто в ней тогда будет? Миллер, Беццекки? И прамак в ямаху похоже, иначе Бестия туда бы перешёл.
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