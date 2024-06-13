MotoGP. Бастианини и Виньялес будут выступать за клиентскую команду «КТМ» в 2025-м

«КТМ» объявила о переходе двух пилотов в клиентский коллектив MotoGP.

Команда, выступающая как « », в следующем году будет гоняться как «КТМ Тек 3».

Ее цвета будут защищать Энеа Бастианини, покидающий заводскую «Дукати», и из «Априлии».

Гонщики подписали многолетние соглашения и будут использовать заводские байки.

Ранее было объявлено, что за « » поедут Брэд Биндер и Педро Акоста.

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