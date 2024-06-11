Зак Браун: «Ред Булл» – довольно токсичная среда, команда дестабилизирована»

Браун заявил о внутрикомандных трениях в «Ред Булл».

Исполнительный директор « » сообщил, что уход конструктора из «Ред Булл» и слухи о трансфере на фоне скандалов негативно сказались на чемпионах «Формулы-1».

«Прямо сейчас «Ред Булл» – довольно токсичная среда. И события еще будут.

Уход Ньюи стал важной новостью, ведь, полагаю, многие в «Ред Булл» начинали работать с ним. Я уже упоминал о распространяющихся резюме.

Такое происходит постоянно, но видно, что уровень дискомфорта вырос. Я также считаю, что в будущем будет труднее со спонсорами, потому что они внимательно изучают, с чем ассоциироваться. Трудная ситуация.

Есть вся эта драма с Ферстаппеном. Он остается или уходит? У Макса контракт, но его отец [Йос Ферстаппен] высказывается достаточно откровенно.

«Ред Булл» – отличная гоночная команда, но дестабилизированная. Это видно по уходу Ньюи. Как бы то ни было, ее никогда нельзя списывать.

Повторюсь, это невероятный коллектив, просто, на мой взгляд, не такой сильный, каким был раньше. Если посмотреть, у кого прямо сейчас лучше видимость и динамика, это « » и «Макларен». Тем не менее, все может быстро поменяться, так что нельзя витать в облаках», – отметил Зак в подкасте Bloomberg Hot Pursuit!

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