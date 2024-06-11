Зак Браун: «Ред Булл» – довольно токсичная среда, команда дестабилизирована»

Теги Феррари Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Зак Браун Авто

Браун заявил о внутрикомандных трениях в «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что уход конструктора Эдриана Ньюи из «Ред Булл» и слухи о трансфере Макса Ферстаппена на фоне скандалов негативно сказались на чемпионах «Формулы-1».

«Прямо сейчас «Ред Булл» – довольно токсичная среда. И события еще будут.

Уход Ньюи стал важной новостью, ведь, полагаю, многие в «Ред Булл» начинали работать с ним. Я уже упоминал о распространяющихся резюме.

Такое происходит постоянно, но видно, что уровень дискомфорта вырос. Я также считаю, что в будущем будет труднее со спонсорами, потому что они внимательно изучают, с чем ассоциироваться. Трудная ситуация.

Есть вся эта драма с Ферстаппеном. Он остается или уходит? У Макса контракт, но его отец [Йос Ферстаппен] высказывается достаточно откровенно.

«Ред Булл» – отличная гоночная команда, но дестабилизированная. Это видно по уходу Ньюи. Как бы то ни было, ее никогда нельзя списывать.

Повторюсь, это невероятный коллектив, просто, на мой взгляд, не такой сильный, каким был раньше. Если посмотреть, у кого прямо сейчас лучше видимость и динамика, это «Феррари» и «Макларен». Тем не менее, все может быстро поменяться, так что нельзя витать в облаках», – отметил Зак в подкасте Bloomberg Hot Pursuit!

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9 комментариев
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Если кто следит за Индикаром, то в курсе подобных набросов Зака. Для него это норм. А тут он еще и в теме того, что происходит внутри Ред Булл.
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Ответ Клименко
Зак вновь разлаялся. Ах Моська знать она сильна что после шальной победы мнит из себя слона
Эх... Помнится в 00-х Моська была слоном, а слон Моськой.... История циклична, под всей видимости это мы и наблюдаем)
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Ответ Flylink
Эх... Помнится в 00-х Моська была слоном, а слон Моськой.... История циклична, под всей видимости это мы и наблюдаем)
маки теперь уже арабы
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Ответ Марат Кагин
маки теперь уже арабы
Ага, а ягуар теперь газировка)
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Ответ Клименко
Он "давит" на РБ)
Не на РБ, а на РБР.
Если что, я согласен с ним - даже Ньюи решил уйти.
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