Даниил Квят: «10-е место в Ле-Мане – потрясающий результат. Надеюсь, «Ламборгини» сразится за победы в будущем»

Квят посчитал успехом выступление в Ле-Мане.

Гонщик « » подвел итоги гонки «24 часа Ле-Мана», которую он впервые проводил в классе гиперкаров.

Даниил вместе с Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой занял десятую позицию – это лучший результат для экипажа №63 в нынешнем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость ( ).

«По-настоящему потрясающий результат для нас, надо им насладиться, это отличная награда за весь упорный труд команды с начала сезона.

Следующие шаги будут иметь ключевое значение, но, если нам удалось добиться такого результата с имеющейся машиной, совершенно новой, без обновлений, это показывает, насколько мы сильны. И, надеюсь, в будущем получится сразиться за победы», – сказал экс-пилот «Формулы-1».

24 часа Ле-Мана. «Феррари» №50 выиграла гонку в классе гиперкаров, «Тойота» №7 – 2-я, экипаж Квята 10-й, экипаж Шварцмана сошел