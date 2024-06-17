Даниил Квят: «10-е место в Ле-Мане – потрясающий результат. Надеюсь, «Ламборгини» сразится за победы в будущем»

Теги 24 часа Ле-Мана Мирко Бортолотти Эдоардо Мортара Даниил Квят Ламборгини WEC Авто

Квят посчитал успехом выступление в Ле-Мане.

Гонщик «Ламборгини» Даниил Квят подвел итоги гонки «24 часа Ле-Мана», которую он впервые проводил в классе гиперкаров.

Даниил вместе с Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортарой занял десятую позицию – это лучший результат для экипажа №63 в нынешнем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

«По-настоящему потрясающий результат для нас, надо им насладиться, это отличная награда за весь упорный труд команды с начала сезона.

Следующие шаги будут иметь ключевое значение, но, если нам удалось добиться такого результата с имеющейся машиной, совершенно новой, без обновлений, это показывает, насколько мы сильны. И, надеюсь, в будущем получится сразиться за победы», – сказал экс-пилот «Формулы-1».

24 часа Ле-Мана. «Феррари» №50 выиграла гонку в классе гиперкаров, «Тойота» №7 – 2-я, экипаж Квята 10-й, экипаж Шварцмана сошел

2 комментария
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Похоже Квят принимает те же таблетки что и Тен Хаг.
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