Джо Сейвард: «Лоусон может получить место Риккардо в «РБ» после летнего перерыва, похоже»

Сейвард считает реалистичной замену Риккардо по ходу сезона.

Журналист Джо Сейвард проанализировал ситуацию в «РБ», где на место в 2025-м году претендуют Даниэль Риккардо и резервный пилот Лиам Лоусон.

По мнению Сейварда, перестановки могут произойти уже в нынешнем сезоне.

«Теперь, когда переподписали в «Ред Булл», а оставили в команде «Виза итд», что закрыло рассуждения о возможном переходе в « », вопрос заключается в том, как коллектив из Фаэнцы распределит трех пилотов по двум местам.

Цунода подписан, в то время как Даниэль Риккардо и претендуют на второй кокпит. В данный момент, похоже, Лоусон может получить место после летнего перерыва, но, если Риккардо внезапно начнет выдавать чемпионские выступления, у «Ред Булл» возникнет проблема.

Если « » не пристроит Лоусона, он будет волен уйти, что сводит на нет смысл траты огромных сумм на юниорские команды», – отметил Сейвард.

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