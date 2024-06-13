Джо Сейвард: «Лоусон может получить место Риккардо в «РБ» после летнего перерыва, похоже»

Теги возможные переходы Ред Булл Ауди Формула-1 Серхио Перес Джо Сейвард Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода РБ Авто

Сейвард считает реалистичной замену Риккардо по ходу сезона.

Журналист Джо Сейвард проанализировал ситуацию в «РБ», где на место в 2025-м году претендуют Даниэль Риккардо и резервный пилот Лиам Лоусон.

По мнению Сейварда, перестановки могут произойти уже в нынешнем сезоне.

«Теперь, когда Переса переподписали в «Ред Булл», а Юки Цуноду оставили в команде «Виза итд», что закрыло рассуждения о возможном переходе в «Ауди», вопрос заключается в том, как коллектив из Фаэнцы распределит трех пилотов по двум местам.

Цунода подписан, в то время как Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон претендуют на второй кокпит. В данный момент, похоже, Лоусон может получить место после летнего перерыва, но, если Риккардо внезапно начнет выдавать чемпионские выступления, у «Ред Булл» возникнет проблема.

Если «Ред Булл» не пристроит Лоусона, он будет волен уйти, что сводит на нет смысл траты огромных сумм на юниорские команды», – отметил Сейвард.

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