Жак Вильнев: «Боттас перейдет в «Мерседес» на год, это мое ощущение»

Вильнев предположил возвращение Боттаса в «Мерседес».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ожидает, что в следующем сезоне в «Мерседесе» заменит его бывший напарник , выступающий за « ».

По мнению , юниор «Мерседеса» получит место в топ-команде, но в 2026 году.

«Думаю, Боттас перейдет в «Мерседес».

Команде нужен пилот на один год. Кого она возьмет? Она возьмет гонщика, который примет однолетнюю сделку, знает команду, опытного – он подготовит место для Антонелли.

И Тото [Вольффу] придется заплатить какой-то команде, чтобы пристроить Антонелли на сезон», – сказал Жак на Гран-при Канады.

Эксперт подчеркнул, что не обладает внутренней информацией о ситуации в «Мерседеса»:

«Нет, это просто ощущение».

Жак Вильнев: «Мерседес» – это команда Антонелли. И Вольфф не хочет, чтобы все сложилось иначе, для него это вопрос эго»

В «Мерседесе» не приняли окончательного решения по переходу Антонелли – Вольфф еще надеется переманить Ферстаппена (Motorsport-total)