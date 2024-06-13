Жак Вильнев: «Боттас перейдет в «Мерседес» на год, это мое ощущение»

Теги возможные переходы Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Заубер Жак Вильнев Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Тото Вольфф Андреа Кими Антонелли Авто

Вильнев предположил возвращение Боттаса в «Мерседес».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ожидает, что в следующем сезоне Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» заменит его бывший напарник Валттери Боттас, выступающий за «Заубер».

По мнению Вильнева, юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получит место в топ-команде, но в 2026 году.

«Думаю, Боттас перейдет в «Мерседес».

Команде нужен пилот на один год. Кого она возьмет? Она возьмет гонщика, который примет однолетнюю сделку, знает команду, опытного – он подготовит место для Антонелли.

И Тото [Вольффу] придется заплатить какой-то команде, чтобы пристроить Антонелли на сезон», – сказал Жак на Гран-при Канады.

Эксперт подчеркнул, что не обладает внутренней информацией о ситуации в «Мерседеса»:

«Нет, это просто ощущение».

Жак Вильнев: «Мерседес» – это команда Антонелли. И Вольфф не хочет, чтобы все сложилось иначе, для него это вопрос эго»

В «Мерседесе» не приняли окончательного решения по переходу Антонелли – Вольфф еще надеется переманить Ферстаппена (Motorsport-total)

9 комментариев
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Ответ Eclipse7
Тогда уровень команды вообще опуститься
что, неужели не справится с ролью сливать Расселу гонки и квалы?
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Для Мерседеса логично будет подписать на 1 год Валеру, все верно Жак.
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Получается тотошке надо будет менять обоих гонщиков в 26
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Что там Дэн говорил то про него?
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Ответ Savardus
И Рикккардо никуда не едет! ну вот просто никуда, да, Жак?
А куда он едет? Один выстрел... Пусть пару гран при ещё покажет
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Ответ grag68
Получается тотошке надо будет менять обоих гонщиков в 26
Так может оставят в 26м Ботю и Кими возьмут. А Рассела на мороз)
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