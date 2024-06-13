Жак Вильнев: «Боттас перейдет в «Мерседес» на год, это мое ощущение»
Вильнев предположил возвращение Боттаса в «Мерседес».
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ожидает, что в следующем сезоне Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» заменит его бывший напарник Валттери Боттас, выступающий за «Заубер».
По мнению Вильнева, юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получит место в топ-команде, но в 2026 году.
«Думаю, Боттас перейдет в «Мерседес».
Команде нужен пилот на один год. Кого она возьмет? Она возьмет гонщика, который примет однолетнюю сделку, знает команду, опытного – он подготовит место для Антонелли.
И Тото [Вольффу] придется заплатить какой-то команде, чтобы пристроить Антонелли на сезон», – сказал Жак на Гран-при Канады.
Эксперт подчеркнул, что не обладает внутренней информацией о ситуации в «Мерседеса»:
«Нет, это просто ощущение».
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