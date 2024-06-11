Мартин Брандл: «Риккардо никогда не выглядел тем же пилотом после «Ред Булл»

Брандл поделился мыслями о трениях между Риккардо и Вильневым.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо и чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев обменялись резкими высказываниями на .

Комментатор и бывший пилот чемпионата сообщил, что думает о споре и форме австралийца.

«Я испытываю фундаментальное уважение ко всем гонщикам «Ф-1», не в последнюю очередь к Даниэлю и Жаку, потому что знаю, как тяжело управлять столь грозными болидами, находясь в центре внимания.

Даниэль выиграл восемь Гран-при, в том числе выдающуюся гонку в Монако, завоевал 32 подиума и регулярно демонстрировал талант мирового уровня. Но эти результаты были показаны довольно давно, и мне жаль, что он покинул « » в конце 2018 года. Решение было эмоциональным и некорректным, он должен был сразиться с [Ферстаппеном] в лучшей машине, и это точно подняло бы его уровень еще выше.

Риккардо никогда не выглядел тем же пилотом после этого. Очевидно, он до сих пор обладает скоростью и мастерством, как мы увидели в спринте в , но что-то в его психологии или настрое является сдерживающим фактором, что стоит ему возможностей и влияет на продолжительность карьеры», – полагает Брандл.

Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»