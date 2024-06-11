Мартин Брандл: «Риккардо никогда не выглядел тем же пилотом после «Ред Булл»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Жак Вильнев Мартин Брандл Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Гран-при Майами РБ Авто

Брандл поделился мыслями о трениях между Риккардо и Вильневым.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо и чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев обменялись резкими высказываниями на Гран-при Канады.

Комментатор и бывший пилот чемпионата Мартин Брандл сообщил, что думает о споре и форме австралийца.

«Я испытываю фундаментальное уважение ко всем гонщикам «Ф-1», не в последнюю очередь к Даниэлю и Жаку, потому что знаю, как тяжело управлять столь грозными болидами, находясь в центре внимания.

Даниэль выиграл восемь Гран-при, в том числе выдающуюся гонку в Монако, завоевал 32 подиума и регулярно демонстрировал талант мирового уровня. Но эти результаты были показаны довольно давно, и мне жаль, что он покинул «Ред Булл» в конце 2018 года. Решение было эмоциональным и некорректным, он должен был сразиться с Максом [Ферстаппеном] в лучшей машине, и это точно подняло бы его уровень еще выше.

Риккардо никогда не выглядел тем же пилотом после этого. Очевидно, он до сих пор обладает скоростью и мастерством, как мы увидели в спринте в Майами, но что-то в его психологии или настрое является сдерживающим фактором, что стоит ему возможностей и влияет на продолжительность карьеры», – полагает Брандл.

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И в Рено он не обыграл с запасом Хулька?
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