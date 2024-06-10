Уилл Бакстон: «В «Ред Булл» сказали Пересу умышленно нарушить правила и тем самым подвергнуть опасности других гонщиков. Штраф не кажется достаточной мерой»

Теги Гран-при Канады ФИА Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес регламент Уилл Бакстон Авто

Уилл Бакстон сравнил штраф Переса со скандальным Гран-при Сингапура 2008 года.

Журналист и комментатор официального сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон высказался о действиях «Ред Булл» на Гран-при Канады.

Бакстон считает, что с учетом признания умысла австрийскую команду стоило оштрафовать намного серьезнее.

Инцидент возник после того, как Перес вылетел с трассы и сильно повредил заднее антикрыло на своем болиде в результате столкновения со стеной. Однако в команде сообщили Пересу, что ему нужно постараться добраться до боксов на поврежденной машине, и уже после этого сойти с дистанции.

В результате этих действий Перес был оштрафован и потеряет три позиции на старте предстоящего Гран-при Испании.

«Лично мне такой штраф в отношении команды «Ред Булл» в данном случае не кажется хоть сколько-нибудь достаточной мерой.

Команда признала, что она сказала Пересу умышленно нарушить правила и тем самым подвергнуть опасности других гонщиков – ведь для этого данное правило и существует [чтобы не допускать возникновения опасной ситуации на трассе из-за обломков болида]. И все это только чтобы не допустить появления на трассе машины безопасности – что, как понимали в «Ред Булл», могло лишить их победы в гонке.

По сути мы видели вывернутую наоборот ситуацию, когда команда говорит гонщику нарушить регламент, чтобы своими действиями вызвать появление на трассе машины безопасности, что в свою очередь поможет команде победить в гонке.

В первом случае [«Ред Булл» и Переса] мы получаем сход с дистанции и обычный штраф. А второй случай – это Гран-при Сингапура 2008 года», – рассказал Бакстон.

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16 комментариев
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Как только британцы в Ф1 начинают на что-то претендовать, в бой идут все рычаги.
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Совсем чтоли куку? В том месте гигантская зона безопасности. Какой нафиг пейс кар? Максимум - желтые флаги. Риск вызвать пейс кар, разбросав обломки, был гораздо выше.
Ну и сравнивать умышленную аварию с попыткой избежать пейс кара - это тоже клиника
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Британская пресса в своем стиле
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Ответ alex1382
а когда пилот со сломанным передним крылом едет, это другое? Этот Бакстон какую то ахинею несёт
Да наверное у каждой команды можно найти подобное. Хэм вообще на трёх колёсах финишировал, а не останавливался, или в боксы ехал.
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+6
а когда пилот со сломанным передним крылом едет, это другое? Этот Бакстон какую то ахинею несёт
+8
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Ответ alex1382
вот вот. Думаю этот Бакстон молчал бы и не отсвечивал, если бы англичанин победил
Конечно. Тут из пальца отсосано. Любой пилот, если болид не заглох, старается доковылять в боксы.
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+5
Так пусть Макларен и Мерс подают протест, какие проблемы-то?
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Ответ Дмитрий Литвинов
Да наверное у каждой команды можно найти подобное. Хэм вообще на трёх колёсах финишировал, а не останавливался, или в боксы ехал.
вот вот. Думаю этот Бакстон молчал бы и не отсвечивал, если бы англичанин победил
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Ответ Lordk
Было бы хорошо у обоих пилотов РБ снять по 150 очков
И отдать их в Слизерин.)
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Перспективная тема!)) Надеюсь получит развитие и продолжение
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Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Так пусть Макларен и Мерс подают протест, какие проблемы-то?
Focus on the protest, Toto, focus.)
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Пожизненное с конфискацией
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Хахаха, это топ. Предлагаю пройтись по всем гонкам за последние лет так 15, найти случаи когда пилот на 3-х колесах или со сломанным передним крылом ковыляет до боксов создавая риск для других пилотов, и всех наказать. Могу вспомнить даже случай когда один пилот доковылял до финиша на 3х колесах и его даже победы не лишили :))
Откуда только этих бакстонов откапывают, что бы такую чушь нести.
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Ответ Lordk
Было бы хорошо у обоих пилотов РБ снять по 150 очков
А за что их раскулачивать?
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