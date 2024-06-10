Уилл Бакстон: «В «Ред Булл» сказали Пересу умышленно нарушить правила и тем самым подвергнуть опасности других гонщиков. Штраф не кажется достаточной мерой»

Уилл Бакстон сравнил штраф со скандальным 2008 года.

Журналист и комментатор официального сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон высказался о действиях «Ред Булл» на Гран-при Канады.

Бакстон считает, что с учетом признания умысла австрийскую команду стоило оштрафовать намного серьезнее.

Инцидент возник после того, как Перес вылетел с трассы и сильно повредил заднее антикрыло на своем болиде в результате столкновения со стеной. Однако в команде сообщили Пересу, что ему нужно постараться добраться до боксов на поврежденной машине, и уже после этого сойти с дистанции.

В результате этих действий Перес был оштрафован и потеряет три позиции на старте предстоящего Гран-при Испании.

«Лично мне такой штраф в отношении команды «Ред Булл» в данном случае не кажется хоть сколько-нибудь достаточной мерой.

Команда признала, что она сказала Пересу умышленно нарушить правила и тем самым подвергнуть опасности других гонщиков – ведь для этого данное правило и существует [чтобы не допускать возникновения опасной ситуации на трассе из-за обломков болида]. И все это только чтобы не допустить появления на трассе машины безопасности – что, как понимали в «Ред Булл», могло лишить их победы в гонке.

По сути мы видели вывернутую наоборот ситуацию, когда команда говорит гонщику нарушить регламент, чтобы своими действиями вызвать появление на трассе машины безопасности, что в свою очередь поможет команде победить в гонке.

В первом случае [« » и Переса] мы получаем сход с дистанции и обычный штраф. А второй случай – это Гран-при Сингапура 2008 года», – рассказал Бакстон.

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