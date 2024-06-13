Окон перейдет в «Хаас» в 2025 году (FormulaPassion)

В Италии сообщили о новой команде Окона.

Пилот «Альпин» , покидающий команду в конце сезона, определился с новым местом работы.

По информации FormulaPassion.it, Окон продолжит карьеру в « » в паре с .

Ранее было объявлено о переходе из «Хааса» в « » (с сезона-2026 – «Ауди»), Кевин Магнуссен также должен уйти из американского коллектива.

Пока неясно, кто заменит Эстебана в «Альпин». Итальянское издание считает фаворитом резервного пилота Джека Дуэна.

Руководитель «Хааса»: «Я всерьез рассматриваю Окона. Он победитель Гран-при с опытом, но все еще очень молод»

Руководитель «Альпин»: «Окон может рассчитывать на помощь команды в полном объеме»