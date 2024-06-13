Окон перейдет в «Хаас» в 2025 году (FormulaPassion)
В Италии сообщили о новой команде Окона.
Пилот «Альпин» Эстебан Окон, покидающий команду в конце сезона, определился с новым местом работы.
По информации FormulaPassion.it, Окон продолжит карьеру в «Хаасе» в паре с Оливером Бермэном.
Ранее было объявлено о переходе Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди»), Кевин Магнуссен также должен уйти из американского коллектива.
Пока неясно, кто заменит Эстебана в «Альпин». Итальянское издание считает фаворитом резервного пилота Джека Дуэна.
Руководитель «Хааса»: «Я всерьез рассматриваю Окона. Он победитель Гран-при с опытом, но все еще очень молод»
Руководитель «Альпин»: «Окон может рассчитывать на помощь команды в полном объеме»