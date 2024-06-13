Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно упорно трудиться, чтобы сохранить место в «РБ»

Теги возможные переходы Гран-при Канады Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Формула-2 Серхио Перес Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода Исак Хаджар РБ Авто

В «Ред Булл» сообщили о риске Риккардо потерять кокпит в «Формуле-1».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал гонщика «РБ» Даниэля Риккардо прибавить, чтобы остаться в команде.

Коллектив из Фаэнцы недавно объявил о продлении контракта с напарником Дэна Юки Цунодой, «Ред Булл» переподписал соглашение с Серхио Пересом.

«На мой взгляд, старт сезона для Даниэля был полон взлетов и падений. Он знает, что надо давать результат. Он знает, что недостаточно себя проявил, чтобы забронировать место в старшей команде на следующий год.

Времени еще много [для принятия решения]. У нас есть Даниэль, пилот с большим опытом, и нельзя игнорировать тот факт, что его опыт, безусловно, помог Юки – речь о некоторых инженерных направлениях, которые, думаю, очень помогли в тот момент.

У нас есть отличные таланты в «Формуле-2», есть Исак Хаджар, который стучится в двери. [Риккардо] нужно упорно трудиться, чтобы сохранить место, если он этого желает.

И есть Лиам [Лоусон] – еще один полноценный член команды. Он рвется в бой, приклеен к нам в каждой сессии. И мы знаем, на что он способен. Так что на актуальных гонщиков всегда оказывается давление», – заявил Кристиан в эфире Sky Sports на Гран-при Канады.

Джо Сейвард: «Лоусон может получить место Риккардо в «РБ» после летнего перерыва, похоже»

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3 комментария
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"Он знает, что недостаточно себя проявил, чтобы забронировать место в старшей команде на следующий год."

Да он и для младшей не проявил.
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Ну если политика компании, нищий вторик, что нос из под лавки не высовывает - уже отлично подходит в старшую команду. Тачки не бьет и ладненько
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Если он реально помогает Цуноде побеждать и надирать задницы, то тогда конечно пусть остается.
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